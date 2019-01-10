关注评估方式·家长赞成废低年考试 （山打根9日讯）随着教育部早前宣布今年起废除小学低年级的考试，并以评估方式取代，根据本报调查，大部分受访家长均表示赞同，但同时对有关评估方式感到疑惑。

报导/罗永鸿

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（山打根9日讯）随着教育部早前宣布今年起废除小学低年级的考试，并以评估方式取代，根据本报调查，大部分受访家长均表示赞同，但同时对有关评估方式感到疑惑。

孩子不必再比分数

育有2名孩子的萧女士受访时表示，她支持废除考试的政策，这样孩子就无需因为分数对比而感到失落及不悦。

“有许多家长都非常依赖学校，但却忽略家庭教育的重要性。”

萧女士表示，她是上班族，但她每天放工回家后都会抽空陪伴孩子，了解他们的状况，并适当地教育他们。

“我们（家长）不一定要以教孩子念书才是教育，也可以透过日常生活中的不同管道，如观赏有益的教育影片及互动等方式教育孩子。”

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萧女士指出，透过不同的方式教育孩子不仅能促进亲子关系，也能激发孩子的求知欲，面对问题时懂得寻找答案，让孩子自立，一举多得。

快乐成长最重要

育有3名孩子的杨姓家长也不反对政府废除考试，并认为孩子在快乐的环境下成长，才是最重要的。

补习中心教师洪小姐认为，政府废除低年级考试的政策存在褒与贬，不过好在学生无需再承受压力的环境下成长，尤其是家长施加的压力。

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她指出，她曾遇过有些家长非常注重学生的学术成绩，只要成绩稍有所退步就责怪孩子，甚至以打骂方式鞭策孩子追上学业。

“一至三年级的学生心智都还未成熟，而家长的这些强硬手段，对孩子的心理成长有很大的影响，是非常不健康的行为。”

洪小姐表示，虽然她还没有孩子，不懂做家长的心情，但她认为学校的考试水平是会渐渐提升的，稍微退步及进步在所难免，因此家长应多关心孩子的动向及掌握孩子的学习水平。

“学生在家的时间比在学校多，因此家长的鼓励及陪伴是不可或缺的，这样不仅能令他们安心及高兴，也能激起他们上进心。”



林沅葳：了解学习进度

用其他方式评估学生

针对大部分家长对有关政策的疑惑，培正小学校长林沅葳表示，小学的归纳评审及月考已废除，但校方会以其他方式测试及评估学生的掌握水平，了解他们的学习进度。

他指出，相关评估会透过观察、练习及问答方式等，了解学生平日的学习状况及进度，再作出综合评估。

林沅葳相信新教育政策能让教师有更多时间，将知识及技能传授予学生，塑造全方位的未来国家主人翁。

针对新教育政策的施行，教师是否要接受特别培训，林沅葳指出，目前教师暂时有足够能力应付相关测试及评估。

此外，他认为，如果教育部能规定一班的学生人数维持在25人左右，那教师就能更容易观察及了解学生的学习状况，对症下药。

林沅葳表示，让孩子快乐学习对成长固然是好事，但如果教育部没有全面废除小六评估考试，学校未来还是会把精力放在应付考试上。