来临猪年为“无春”年．全年没有“立春日” “无春”现象是如何形成的呢？

（中国．天津9日讯）进入腊月后，农历己亥猪年渐行渐近，年味愈来愈浓。天文专家表示，即将到来的猪年中，将出现中国传统历法中的“无春”现象，即农历的一年中没有“立春日”。

广告

作为二十四节气中的第一个节气，立春的时间一般都在公历年2月4日前后。

天文年历显示，从2019年2月5日至2020年1月24日，为农历的己亥年，即“猪年”。2019年的立春在2月4日，而此时仍然是农历“狗年”，2020年的立春同样也在2月4日，但那时已经是农历“鼠年”了。所以，即将到来的农历猪年没有“立春日”。

“无春”现象是如何形成的呢？中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成解释说，中国几千年来所采取的传统农历是阴阳合历。为了协调农历年和公历年之间的时间，需要置闰，即在有的年份安排13个月，有两个一样的月份。置闰的规则依据二十四节气来定。

因为多了闰月，农历闰年的天数比农历平年的天数要多出30天左右，故农历闰年有25个节气，而农历平年则有23个或24个节气。因为立春在岁尾或岁首，所以经常出现立春节气跑到了上一农历年的岁尾或跨到了下一农历年的岁首，这样就有了“两头无春”和“两头都有春”历法现象。

“两头无春”的年份在民间被称为“寡年”“盲年”，民间传言这样的年份不适合嫁娶，否则一生不幸。因此，每每出现这样的年份，总会让一些人感到很困扰。

天文专家明确表示，“两头无春”和“两头都有春”都是再正常不过的历法现象，不宜嫁娶的说法毫无根据，公众千万不要被误导。（新华社）