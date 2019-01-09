灯光测试打出十字架引非议．发展商：纯属巧合 发展商公司人员解释，“十字架”打横的空间为空中花园，打直的空间则是逃生楼梯，两个空间同时开灯，就巧合地显现了十字架，但此事绝对无关宗教。

从远处望去，葛丽丝园打出的灯光如十字架。（图：星洲日报）

（槟城9日讯）一场灯光测试巧合，引起误会。

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坐落在日落洞阿末诺路，目前仍在兴建中的葛丽丝园，日前晚上进行灯光测试，巧合地打出“十字架效果”后，引起巫裔非政府组织及当地巫青团的不满。

当地居民说，该公寓确实只有在当晚打出“十字架”灯光，其他日子都未有亮灯。

记者向发展商公司及双溪槟榔区州议员林秀琴查询后，证实此事只属巧合，无关宗教。

发展商公司人员解释，“十字架”打横的空间为空中花园，打直的空间则是逃生楼梯，两个空间同时开灯，就巧合地显现了十字架，但此事绝对无关宗教。

“这项计划即将建峻，料在年中申请到住用证。日后当居民入住，建筑的居住单位亮灯后，就是另一番景象了。”

林秀琴替发展商喊冤

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林秀琴受访时也替发展商喊冤，重申只是巧合，说明该公寓兴建工程接近完成，工地工人遂在日前进行灯光测试，同时打扫公共空间。

她说，发展商已主动向地方政府解释此事，当局已接受解释。