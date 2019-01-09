杨紫琼想与李安再合作．望亚裔电影人有公平机会 杨紫琼认为亚洲人被埋没太久，长期只能演刻板印象角色。她指自己很幸运，能选自己想要的角色，但很多别的演员为了谋生没有太多选择...

杨紫琼刚参加完金球奖颁奖典礼后，便飞到纽约与李安出席公开活动。

（美国．纽约9日讯）好莱坞华裔大导演李安与大马国际女影星杨紫琼8日在纽约对话，从20年前合作拍摄《卧虎藏龙》的甘苦，聊到近日的《疯狂亚洲富豪》（Crazy Rich Asians）风靡全美，见证亚裔电影人在好莱坞熬出头，两人都感到与有荣焉。

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被问到是否想再合作，杨紫琼说：“我当然想，我求求他（李安）啊。”她坦言当初接到《疯狂亚洲富豪》剧本时，曾拒绝演出挑剔形象的“虎妈”，认为“这对亚裔母亲不公平”。她说：“我们太多人有才华了，我们不求特殊待遇，因为我们清楚自己本来就很特殊，我们只希望有公平机会，有机会诠释我们能演的角色。”

杨紫琼认为亚洲人被埋没太久，长期只能演刻板印象角色。她指自己很幸运，能选自己想要的角色，但很多别的演员为了谋生没有太多选择，见到亚裔电影人在好莱坞处境慢慢改善，她的感动难以言喻。

杨紫琼说：“亚洲人被埋没太久，长期只能演刻板印象角色。”李安表示从他入行近30年来观察，亚裔电影人所处的环境确实改变很大，朝好的方向发展，身为这波浪潮一分子，他感到很幸运。