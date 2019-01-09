隆总警长：末沙布儿涉毒案．促速处理尿检报告 马兹兰说，警方所进行的初步尿检的结果就算是阳性也不足以作为证据用来提控毒品案嫌犯，是否能进行提控药理报告的结果才是关键。

马兹兰：警方已要求医院加快处理末沙布儿子涉案案的尿检药理报告。（图：星洲日报）

（吉隆坡9日讯）吉隆坡总警长拿督斯里马兹兰指出，警方已要求化验室加快处理末沙布儿子涉毒案的尿检药理报告，但由于医院每天有至少60宗毒品案待化验，因此一般要一到三个月才能得出结果。

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马兹兰说，警方所进行的初步尿检的结果就算是阳性也不足以作为证据用来提控毒品案嫌犯，是否能进行提控药理报告的结果才是关键。

马兹兰于今天下午5时到秋杰巴刹巡视时发表谈话，这也是他在今年的首场高调警政活动。

马兹兰说，此次巡视为贴近巴刹小贩民众，同时派发警方小礼袋和报案热线号码，以便民众向警方提供情报预防罪案。

秋杰巴刹罪案减

“秋杰巴刹地区在去年有469宗罪案，比前年的510宗，下降8%（41宗）。”

他说，根据警方数据，该区前年有71宗结伙抢劫案，去年下降至58宗；而前年的伤人和刑事恐吓分别有31宗，去年皆已减逾半。

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“不过，独行匪抢劫的案件，却从31宗，增至55宗（71.9%）。”

马兹兰说，过去2年的偷窃和偷摩哆车案皆下降；偷窃案从200宗，减至186宗，而偷摩哆车案也从83宗，减至77宗。

马兹兰说，吉隆坡去年接获1万2124宗刑事案，其中48.11%已破案。