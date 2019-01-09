登州免费考摩哆执照计划．2月1开放登记 从2月1日开始，男女少年及青年可以在网上登记或填写申请表格参与这项计划，截止日期是3月1日。

旺苏凯里宣布免费考取摩哆车驾驶执照计划从2月1日开始接受申请。（图：星洲日报）

（登嘉楼．瓜拉登嘉楼9日讯）登州政府宣布，从2月1日开始，16至40岁的少年及青年可以登记参与州政府推行的免费考取摩哆车驾驶执照计划。

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登州青年发展、体育及非政府组织委员会主席旺苏凯里表示，州政府预计会有2万5000名男女少年及青年参与这项计划，减轻他们的负担。

“这是伊斯兰党在第14届大选对登州选民许下的宣言，如今州政府落实这项宣言，让青少年免费考取摩哆车驾照。”

3月1截止

他说，从2月1日开始，男女少年及青年可以在网上登记或填写申请表格参与这项计划，截止日期是3月1日。

他说，州政府将把申请表格发放给各选区办事处、登州和谐人力资本机构（i-MiTS）及各选区的乡村社区管理理事会，有意申请的少年及青年，可向有关单位索取表格。

他是今日出席登州每周行政会议后，如此表示。

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他说，申请者完成申请手续后，申请获得批准的人士将在4月中获得兑换券，然后前往驾驶训练中心报名，学习及考取摩哆车B2执照。

同时，他说，参与这项计划的少年及青年考获摩哆车驾照后，将会获得Takaful保险受保一年。

他透露，州政府在2019年财政预算案中准备700万令吉作为这项计划的经费。