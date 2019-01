李亚男晒宝宝正面照:祝老公王祖蓝生日快乐! 照片中的王祖蓝与李亚男轻吻女儿的头部及脸颊,画面十分温馨。

(香港9日讯)香港男星王祖蓝今天(9日)迎来39岁生日,而太太李亚男在上个月诞下的千金,就是他的最佳生日礼物了!

李亚男今天在社交媒体上载宝宝的正面照片,藉此祝贺老公生日快乐。

照片中的王祖蓝与李亚男轻吻女儿的头部及脸颊,画面十分温馨,桌面上则放着一颗生日蛋糕。

李亚男也在贴文用英文写道,“I have two babies now ! Happy birthday, my dearest big baby”(我现在有两个宝贝了!我亲爱的“大宝贝”,生日快乐);并用中文写道,“老公,你喜欢今年的生日礼物吗?”