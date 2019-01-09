头遭钝物击伤．男婴疑遭保姆虐死 这起虐婴致死案于昨天中午12时许，在文良港甘榜斯迪亚再也的保姆家被揭发。

（吉隆坡9日讯）未满8个月大的男婴疑遭保姆虐待，头部遭受钝物击伤，导致体内出血使到喉咙和呼吸道堵塞，送院后证实已断气。

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吉隆坡刑事调查组主任鲁斯迪高级助理总监证实此案说，旺沙马朱警方接获这宗保姆涉嫌虐死男婴案，目前援引儿童法令第31（1）条文展开调查。

这起虐婴致死案于昨天中午12时许，在文良港甘榜斯迪亚再也的保姆家被揭发。

网民Shafiqah Abd Razak于今天在脸书发文指出，她的近8个月大的侄子莫哈末艾斯法瓦，疑遭保姆虐死，死因是头部遭钝物重创，导致伤重而亡。

她指出，保姆于昨午联系在美拉蒂花园国小执教的兄嫂，指侄子没了呼吸，当时兄长马上到保姆家查看，发现侄子鼻血充斥鼻腔阻塞呼吸，眼下瘀青，抱在怀里时显得孱弱不堪。

她说，兄长连忙将侄子送入邻近的诊所，医生尝试拯救侄子但不果；兄长不放弃地把侄子送到吉隆坡中央医院急诊室，医院医生指侄子已没有脉搏，宣布他死亡。