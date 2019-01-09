6外劳入船舱内工作．吸过量废气2死 消拯员费时半小时，才把6名外劳救出。其中3名人先由厂方以货卡送往诗巫医院抢救，另外2名昏迷者及一名半昏迷者则在现场接受抢救。

陷入半昏迷者（左二）过后被火速送往诗巫医院施救。（图：星洲日报）

（砂拉越．诗巫9日讯）6名印尼外劳今午进入一艘艟舡船舱内工作时，因吸入过量废气而昏迷，直至傍晚才被发现。他们于今晚被消拯员救出，其中2人较后证实丧命，另4人被送往诗巫医院抢救。

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此起工业意外在兰道邦江一座造船厂发生。

4人送医抢救

消息指出，前几天工人没有工作，船舱盖昨天才打开。相信是舱内废气未散，今午6名死伤者入舱烧焊时，先后昏倒，傍晚时分才被其他同事发现向警方及消拯局求助。

新珠安消拯局傍晚6时许，接到投报后派员前往救援。消拯员套上氧气罩入舱救人时，其中一名消拯员也因不慎吸入毒气感到不适，立即被同事救出。

消拯员费时半小时，才把6名外劳救出。其中3名人先由厂方以货卡送往诗巫医院抢救，另外2名昏迷者及一名半昏迷者则在现场接受抢救。

晚上7时许，医院的两辆救护车及数名医护人员到场抢救，证实其中两人已丧命。

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