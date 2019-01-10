2019上半年最期待10部电影

来到了2019年，日复一日年复一年，唯一不变的事情就是——看电影！

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那么这个2019年又有什么电影值得期待，或是不能错过的呢？远的我们不说，在这里先整合今年上半年6个月内，最值得期待和瞩目的10部大银幕作品吧！

1. 惊奇队长（Captain Marvel）

大马上映日期：3月7日

近十年的电影迷都知道，凡是漫威作品就不能错过的啦！作为漫威电影宇宙在今年的第一炮，《惊奇队长》将揭开这位拥有巨大超能力的女超级英雄个人背景，而且她或许还有个重要任务——拯救在《复仇者联盟3》中被“化灰”的那50%人类！

2. 沙赞（Shazam）

大马上映日期：4月4日

前面有漫威《惊奇队长》，这里则有其对手DC漫画的超级英雄《沙赞》！这也是DC电影宇宙在今年的头炮，作为一名获得神秘法力后化身成大人，并拥有超能力的小男孩，“沙赞”能否延续DC在去年《水行侠》的气势，再次名利双收？

3. 地狱男爵（Hellboy）

大马上映日期：4月11日

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《地狱男爵》是2004年同名科幻动作片的重启版，故事讲述一个在二次世界大战期间，意外由纳粹军团从地狱召唤而来的不明生物，却在人类养父的引导下成为一名正义的英雄。



4. 复仇者联盟：终局之战（Avengers: Endgame）

大马上映日期：4月25日

没错！2019年最受瞩目电影，舍它取谁？！来自漫威《复仇者联盟》系列的最终章，在第三集存活下来的超级英雄们，将迎来与萨诺斯的终极之战。究竟被萨诺斯“化灰”的50%人类和英雄们能否复活？美国队长会不会死去？在宇宙中孤立无援的钢铁侠能否重返地球？这一切的答案即将揭晓。



5. 精灵宝可梦：大侦探皮卡丘（Pokemon: Detective Pikachu）

大马上映日期：5月9日

是的，皮卡丘登上大银幕了！这个几乎家喻户晓的卡通动画角色，这次却与卡通片的故事截然不同，皮卡丘此次化身成一名侦探，将与男主角联手破解一系列的悬案。

6. 阿拉丁（Aladdin）

大马上映日期：5月23日

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这个家喻户晓的民间故事再次被搬上大银幕，但仍有其一定的吸引力和号召力，尤其由黑人巨星威尔史密夫饰演“精灵”，卡士方面看似强大，究竟能带来怎样的奇幻旅程呢？

7. 哥斯拉：怪兽之王（Godzilla: King of the Monsters）

大马上映日期：5月30日

这部电影被喻为是继《复仇者4》后，今年内另一部最受期待的作品。本片为2014年《哥斯拉》的续集，也是传奇影业开创的“怪兽宇宙”的第三部作品（第二部为2017年的《金刚：骷髅岛》）。在这部堪称历来最震撼的怪兽灾难片中，日本4大巨兽——巨蜥蜴哥斯拉、三头龙王者基多拉、巨蛾摩斯拉以及巨鸟拉顿都将陆续登场，其中哥斯拉与基多拉的强者对决更是万众瞩目，单看预告片就已感受到那股氛围！

8. X战警：黑凤凰（X-Men: Dark Phoenix）

大马上映日期：6月6日

这是漫威漫画《X战警》改编成电影系列的最新作品，在此前的《X战警》系列中已经为“黑凤凰”这角色进行铺陈。“黑凤凰”是X教授的得意门生，却因为体内的巨大力量不受控制，从而成为足以毁灭人类的变种人。

9. 黑衣人：全球追缉（Men In Black International）

大马上映日期：6月13日

《黑超特警組》这部经典科幻片深入民心，如今展开衍生版，由“雷神”基斯汉斯沃夫伙拍新晋女星泰莎汤普森，组成全新“男女配”，加上老牌男星利安尼逊，新的“黑超三人组”能否延续经典？



10. 捍卫任务3（John Wick 3: Parabellum）

美国上映日期：5月17日

是的，地表最强杀手回来了！约翰维克在上集因违反大陆饭店的条例，而遭到一份价值1400万美元的全球通缉令，在如此困境下，这名神级刺客如何杀出一片生路？