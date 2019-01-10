警总监：发人质求助短片·绑匪玩心理战索赎金 （亚庇9日讯）州警察总监拿督奥玛曼马表示，日前流传的人质求助短片，乃是绑匪施展心理战术，迫使人质家属或船主交付赎金。

沙巴警方指出，日前流传的人质求助短片乃是绑匪施展心理战术，迫使人质家属或船主交付赎金。

（亚庇9日讯）州警察总监拿督奥玛曼马表示，日前流传的人质求助短片，乃是绑匪施展心理战术，迫使人质家属或船主交付赎金。

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短片确实在菲拍摄

奥玛指出，经过调查之后，确定求助短片中的男子是去年9月在仙本那加雅岛海域遭阿布沙耶夫恐怖组织绑架的印尼籍人质。

他也说，根据菲律宾的消息，该短片确实是在菲律宾拍摄。

他今日在甘拜园警察总部主持沙巴警队常月集会后，受访时这么表示。

有关短片据称是绑匪传送给人质雇主，即渔船船主。长约10秒的短片可看到印尼籍人质三苏沙谷（40岁）蹲坐在坑洞里哭着求助，其身后还有2名穿着迷彩裤的男子用枪械指着其头部。

无州内18通缉犯行踪

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对于沙巴东部特别保安指挥区上周日发布的最新通缉18人涉及越境绑架案的名单，奥玛表示警方没有18人在州内的行迹。

他透露，警方通过政治部警官正设法寻找18名通缉犯的踪迹，而菲律宾执法单位也会通过各项行动，提供在通缉犯的踪迹线索。

奥玛称，警方相信被通缉的18人涉及沙巴海域的越境掳人案。

询及去年发生的两起绑架案，即9月11日2名印尼籍渔民在仙本那加雅岛海域被掳，以及12月5日另3名印尼渔民在京那巴当岸淡比山岛岸外“飞马礁”被掳，奥玛表示目前依然未有新的进展。

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他说，与三苏同时被掳的副舵手乌斯曼尤努斯，在去年12月5日趁绑匪不留意逃走，已回到印尼与家人团聚，另有一名人质家属接获绑匪电话索讨400万令吉赎金，之后就一直没有下文。

州警察总监拿督奥玛曼马（右二）在沙巴警队常月集会上，颁发证书予表现优良的警员。

去年造成4死5伤

取缔非法拥土枪

沙巴警方矢言全面打击州内自制土枪（Bakakuk）。

州警察总监拿督奥玛曼马指出，去年的土枪案造成4死5伤，目前其中12宗案件已被带上法庭，其他案件仍在1960武器法令第8条文下进行调查。

他说，警方在去年侦破34宗拥有自制土枪（Bakakuk）的案件，逮捕56人，并充公45支土枪；至于2017年，本州有多达95人因拥有土枪遭逮捕。

奥玛曼马今日在甘拜园警察总部主持沙巴警队常月集会后，在新闻发布会上这么表示。

“警方严正看待非法拥有土枪的问题，因为土枪可能会被错误使用及伤害他人，对公共安全造成潜在威胁，因此希望知情的公众能够向警方投报。”

他说，非法拥有土枪案件主要发生在拿笃、斗湖、根地咬等城镇，涉及者多数是本地人，当中有者是自制，部分则向中间人购买。

州内不时发生使用自制土枪盗猎、持自制土枪杀人等案。上周五，4人喝醉酒发生口角，其中一人气到拿自制土枪朝天鸣枪，而遭警方逮捕。

拥有自制土枪者常因疏忽导致人命伤亡。（档案照）

犯罪率微跌1.46%

同时，奥玛指出沙巴去年的罪案指数，较2017年下跌1.46%（91宗），破案率达61.56%。

他表示，警方在2018年共接到6150宗案件，2017年有6241宗。

他称，在各区警局努力之下，各项罪案包括毒品、谋杀、强奸、偷车、持械抢劫、破门行窃等案件都有下跌的趋势。

捣破2009非法赌场

为打击非法赌博活动，警方在2018年共展开了799次取缔行动，捣破2009个非法赌场，共逮捕1447人归案。

警方也有援引1959年防范罪案法令（POCA）第3（1）条文对付经营非法赌场的业者，共有6人遭逮捕。

斗湖520万毒品案 最大宗

至于毒品案，奥玛表示警方去年10月在斗湖侦破沙巴史上最大宗的毒品案件，起获104公斤总值520万令吉的毒品；其次是在拿笃破获的51.9公斤总值250万令吉的毒品。

他说，警方在1952年危险毒品法令39B条文下，于2018年侦破109宗毒品案，逮捕了162人；2017年则有123宗案件，逮捕226人。

去年共有69人在1985年危险毒品法令（特别防范措施）下遭逮捕，被捕人数较2017年增加了10人。