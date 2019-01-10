总监：确保不影响教学·教局设24项绩效指标 （亚庇9日讯）沙巴教育局今年设下24项关键绩效指标（KPI），借此提升沙巴的教育水平、加强学生及教师的互动，为沙巴培养更多优秀的学子。

其中两所在去年获得优越表现的学校校长与沙巴教育局总监米斯提琳拉丁（左）分享喜悦。右为亚庇善导小学校长徐志雄。

（亚庇9日讯）沙巴教育局今年设下24项关键绩效指标（KPI），借此提升沙巴的教育水平、加强学生及教师的互动，为沙巴培养更多优秀的学子。

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教育局总监米斯提琳拉丁今日表示，这些关键绩效指数涵盖落实和行政方面，因而需要校方和县教育署之间的相互配合。

她也指出，州教育局将拟定监督和实施方案，确保这些关键绩效指数能顺利达成的同时，也不会影响教师的教导以及学生们的学习。

“我们今年也会积极到各县走访，了解落实的情况以及各区在教学和基本设施上所面对的问题。”

米斯提琳今日在沙巴联邦行政大厦礼堂出席沙巴教育局举行的对话活动后，在新闻发布会上向记者这么表示；共有逾536名来自亚庇、兵南邦、吧巴及斗亚兰县的校长及教育官员出席对话会。

米斯提琳表示，她对沙巴的教育有着极高的期待，也希望州教育局及教育工作者能给予协助，共同推动和改善沙巴的教育水平，让学子得以受益。

沙巴教育局推介的24项关键绩效指数包括提升2019年度沙巴小六评估考试（UPSR）全科及格率，从去年的53.61%提升至58%；同时至少一科及格率也从去年的2.34%改善至2%。

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至于大马教育文凭方面的目标，沙巴教育局希望透过县转型计划，要求今年有88%的大马教育文凭考生能获得文凭，至于州平均等级（GPN）则希望能从去年的5.51改善至今年的5。



2县教育署未臻三星

米斯提琳也要求县教育署在行政管理评估上能取得3星，即符合所有要求，目前州内24个县教育署中，仍有2个未能获得相关标准。

“我们也要提升24个县区学校的硬体基本设施，目前沙巴共有1296所学校，当中只有66.4%学校的硬体设施符合标准，33.6%不达标，我们希望达标的学校能提升至70%。”

她也强调学生全年的上课之间须至少190天，同时教育工作者每年必须接受培训至少5天，以加强他们的相关科目的掌握能力。

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逾500残校待修

此外，针对州内仍有超过500间残旧校舍有待修复，米斯提琳表示，州教育局已经与教育部资产管理部会面及了解情况。

她说，现阶段州教育局会依据迫切性及重要性，选择需要的学校进行维修和修复工作。

至于无国籍儿童可在政府学校就读政策，米斯提琳澄清，相关无证件孩童指的是父母其中一人是大马公民，并非双方均非公民，同时相关准则之前已有，他们只是遵守相关准则。

学校清洁工没减

另外，针对较早前有校长指校内清洁员工在新合约下人数减少，米斯提琳指州教育局因新合约遴选承包商一事还未解决，因而延长多个承包商的合约，清洁员工的人数保持不变。

不过她不清楚在换了新承包商及合约后，校内清洁员工是否依然保持不变。