支持华堂新春嘉年华·警组队征龙舟赛 （亚庇9日讯）沙巴警察部队全力支持沙巴中华大会堂主办的新春嘉年华会及国际龙舟赛，除了派员维持治安与公共秩序，更会组队参加龙舟赛。

沙巴中华大会堂总会长吴添泉（坐者）在州警察总监奥玛曼马（右二）及州警察副总监再尼（右）的见证下，在警察总部访客名册签名。

（亚庇9日讯）沙巴警察部队全力支持沙巴中华大会堂主办的新春嘉年华会及国际龙舟赛，除了派员维持治安与公共秩序，更会组队参加龙舟赛。

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州警察总监拿督奥玛曼马日前接见沙华堂总会长丹斯里吴添泉及筹委时，答允出席2月初在加雅街上演的新春嘉年华会。

在场与沙华堂成员交流的尚有多名高级警官，包括州警察副总监拿督再尼、行政主任拿督阿末菲沙、刑事调查组主任赵迪、政治部副主任沙烈、商业罪案组主任摩斯及防范毒品组主任道葛拉斯等。

■别等有罪案才想到警察

双方在交流中再次肯定及认同，警察与民间必须保持联系和密切合作，人民不能等到罪案发生时才想到警察维持治安的重要性，平时也要尊重警察执行任务的专业性与贡献精神。

吴添泉也汇报沙华堂的成立历史与角色，也是警官出身的他亦承诺将作为警民合作桥梁，多主办防范罪案讲座，让民间多了解警察的工作范围与服务领域。

与吴添泉同行者有沙华堂副总会长甲必丹冯春发、青年团总团长陈章均、中委马健儿、黄德允及吴永华等。

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