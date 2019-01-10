斗湖市会给商家时间·自备垃圾桶期限延长 （斗湖9日讯）斗湖市议会主席阿里祖兹答应延长商家自备垃圾桶的期限，并研究从门牌税中扣除，作为津贴商家购买垃圾桶费用，借此减轻商家负担。

右起为市议会主席阿里祖兹与卫生小组主任陈志新、美化小组克丽丝狄莎拉莎、市议员何汶平及罗拔对斗湖卫生与美化课题商讨对策。

（斗湖9日讯）斗湖市议会主席阿里祖兹答应延长商家自备垃圾桶的期限，并研究从门牌税中扣除，作为津贴商家购买垃圾桶费用，借此减轻商家负担。

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■费用或从门税中扣除

阿里祖兹是聆听斗湖市议会公共卫生小组主任拿督陈志新的建议后，如此表示。在此之前，市议会发出通知信给商家，要求在14天内在店后安置垃圾桶。

陈志新表示，由于时间太仓促对商家而言措手不及，而且商家希望垃圾桶可以由政府派发，因此希望市议会能从商家的门牌税中扣除垃圾桶费用，作为津贴商家。

阿里祖兹回应说，由于这项建议关系到市议会的财务收入，因此需要慎重研究。他个人认为或许即使不能全津贴，也可津贴部分费用，但他还是慬慎表示，一切需交由财政单位及其他相关单位研究后才能决定。

■40垃圾桶待改良使用

联袂陈志新一同于今日会见阿里祖兹的包括美化小组主任克丽丝莎拉莎、市议员何汶平及罗拔。

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4人也向阿里祖兹呈报市议会尚有40个垃圾槽置放仓库，但因没有安装轮子而难以搬动。

陈志新因此要求对这些垃圾槽改良后，能够置放在有需要的地区，以减少垃圾四散的问题。

陈志新也披露，他与卫生小组成员已在今天中午携同扫街公司及倒垃圾公司承包商人员视察市区后巷的垃圾四溢问题，发现有部分地点的确有需要改善，同时已要求有关承包商尽快处理。