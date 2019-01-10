平均收入4110令吉·沙巴全国最穷 （亚庇9日讯）根据大马统计局2016年的调查，沙巴中等家庭收入平均是4110令吉，低于其他州属的中等家庭收入（平均5228令吉）。

大马统计局官员将上门作家访，以取得家庭收入与开销的数据。

（亚庇9日讯）根据大马统计局2016年的调查，沙巴中等家庭收入平均是4110令吉，低于其他州属的中等家庭收入（平均5228令吉）。

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大马统计局沙巴分局发文告表示，尽管各州属的贫穷率在2016年都有下降趋势，但沙巴的贫穷率（2.9%）仍是全国之冠。

文告指出，尽管2016年统计，我国家庭每月平均开销是4033令吉，但实际上，沙巴的家庭平均开销是2594令吉99仙。

为了更新以上数据，以统计出最新的沙巴州家庭平均收入、开销和基本便利，当局展开为期1年的“2019年沙巴州家庭收入、开销与基本便利”调查。

当局表示，沙巴共有1万3100户家庭将被抽样调查，从而鉴定贫穷线下及贫穷线上的家庭，还有归类B40（低收入）、M40（中等收入）及T20（高收入）家庭。

此外，家庭收入与开销的数据也是对政府及相关机构在制定国家发展规划起<7740>重要作用，特别是针对人民消费指数来衡量国家通货膨胀率。

当局希望全民配合有关调查。欲知更多详情者请浏览官网（www.dosm.gov.my）。

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