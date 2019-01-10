王鸿俊：有潜能却名气小·沙农产品拓外国市场 （亚庇9日讯）农业及食品工业部长拿督王鸿俊指出，该部门积极促销沙巴本地农基产品，并努力推广到国际市场。

（亚庇9日讯）农业及食品工业部长拿督王鸿俊指出，该部门积极促销沙巴本地农基产品，并努力推广到国际市场。

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他说，沙巴产品有很大的发展空间，却不为大多数人所知，各部门机构将各司其职，协力推广沙巴产品。

“我已经指示农业部属下机构把本地产品打入国际市场，中小农基企业也要积极配合，以取得更佳效果。”

他指出，在推广本地产品的名气进程中，需要各大超市和便利店配合，上架时提供占优势的展示位置。

本地产品当伴手礼

王鸿俊也鼓励政府办活动时，以本地产品作为见面礼或赠品，只需要在包装上加以改良和提升，本地产品即可达到品质体面两全的效果。

王鸿俊也鼓励设有农业及农基商业科系的本地高等学府参与和配合。

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“政府机构和企业家可以善加利用高等学府讲师和学生的专业知识，投入在促销产品上。这些专业知识也可辅助我们的斗磨（Tamu）和农业市集。”

此外，他说，该部门属下的乡村发展合作社正在登记所有食品类及非食品类的沙巴产品，经过农业部在中国第一大电商平台--京东商城架设国际市场销售业务。

京东设沙网购专区

王鸿俊说，沙巴产品要获得京东开设沙巴网购专区，首先必须集齐至少500件本地产品。

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“我呼吁中小型产商向我们登记旗下的产品，万勿错过进军国际市场的良机。”

另外，在协助本地产品进军国际市场提高竞争力方面，州农业局、乡村发展合作社、渔民合作社和大马安全标准局展开合作，开发吸睛的产品包装。同时，该部门也举办一些竞赛，丰富沙巴产品市场促销的创意元素和点子。

他鼓励商家广泛利用社交媒体推广产品，并欢迎任何人提出具有建设性的意见，全民共同打造沙巴品牌。

打造沙巴米酒品牌

另一方面，王鸿俊表示，该部门也在通力协助本地米酒酿制厂商，改良包装和生产品管流程，向日本的“清酒”和韩国的“烧酒”看齐，打造象征沙巴的米酒品牌。