雷远生促商会学校严守·1万以上工程须招标 （必打丹9日讯）亚庇中华工商总会会长拿督雷远生力促属下学校必须一致遵守商会的办校方针，即制度透明，凡超过1万令吉的计划，学校须公开招标，以及所有账目都必须获得合格的审计师稽查。

亚庇中华工商总会会长雷远生（前排右三）在必打丹华商校长邓秀娟（前排右二）的陪同下，派发班长名牌予学生。

（必打丹9日讯）亚庇中华工商总会会长拿督雷远生力促属下学校必须一致遵守商会的办校方针，即制度透明，凡超过1万令吉的计划，学校须公开招标，以及所有账目都必须获得合格的审计师稽查。

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雷远生今日在华商小学开学礼上，发表谈话时作出上述吁请，要求属下学校的董事长及董事会必须严格落实并向亚庇商会负责。

“亚庇商会对属下学校办校方针与方向都是一致的，我们有我们透明的制度。”

另外，雷远生敦促华商学生，在舒适的学习环境及优质的软硬体设备下，应无忧无虑专心求学；同时秉承中华优秀传统文化与民族使命，脚踏实地做人、学习及生活，培养及学会感恩。

“你们是非常不一样的华校生，你们来自不同的种族、信仰及背景的家庭，你们拥有不一样的母语、文化及传统，却可在同一屋檐下生活、玩耍及读书。重要的是，你们受到中华文化的熏陶，你们会讲、会读及会写流利的华语！这是华商学生最值得骄傲与自豪的。”

嘉宾们与华商全体师生合影。