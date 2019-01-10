卜佛海·新马来西亚像雾又像花 废除恶法是人人乐见的局面。但遗憾的是，许多恶法仍然存在，尤其是箝制新闻自由的恶法，如1984年印刷及出版法令及1998年通讯及多媒体法令，只修正不废除。选前信誓旦旦，一口气要废除11项恶法，而且一再强调这不是假新闻。选后又如何？

“新马来西亚”这个脍炙人口的名词一度响彻云霄，但现在却是越来越抽象，人民的观感也越来越模糊。

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怎样才称得上是“新马来西亚”？

结束了盗贼治国，希盟上台，“新马来西亚”自然而然就诞生？

没有贪污，就是“新马来西亚”？废除恶法就是“新马来西亚”？

铲除贪污不是一朝一夕的事，既费时又费力，还需要各阶层人民、公共及私人领域的配合。况且，体制改革缓慢，贪污的方便之门仍然大开。

废除恶法是人人乐见的局面。但遗憾的是，许多恶法仍然存在，尤其是箝制新闻自由的恶法，如1984年印刷及出版法令及1998年通讯及多媒体法令，只修正不废除。选前信誓旦旦，一口气要废除11项恶法，而且一再强调这不是假新闻。选后又如何？

在我们的认知中，也从希盟领袖的众多华丽句子中了解到，真正的“新马来西亚”不再有种族之分，我们都是马来西亚人，大家生活在同一个屋檐下，在政、经、文、教领域都享有公正、平等的地位。这是人人响往的人间净土。

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但是，现在的希盟政府活像四头马车，为了保住政权，各奔“东西”。有人一再强调马来人的困境，也有人重申一切应该从马来西亚人的角度出发，两种概念相互矛盾。种族性政党维护自家人，跟巫统比较是换汤不换药。在形势比人强的情况下，再多的“马来西亚族”

理论也是徒劳，不切实际。

再说，要实现“新马来西亚”，最基本的条件是兑现大选承诺，不是在政策上摇摇摆摆，U转了又U转。又或者一人说了算，其他人静静不作声之余，还协助画大饼，尽力配合美化整个愿景，这才叫人生厌。

一个承认统考的课题就兜兜转转了8个月，搞到华社晕头转向，究竟什么时候才能捎来好消息？华教人士从前朝到现在争取了超过半个世纪，也等了半个世纪，始终望穿秋水。

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不幸的是，统考问题不被视为教育课题，而是政治课题，政治课题需要政治解决方案；因此，每逢大选都成为政治工具，却始终没有一个答案。

政府、执政党、在野党、华团包括华教组织都是统考课题的利益相关者（Stakeholders）；但态度和处境各有不同。

曾几何时，统考问题变成行动党的“心中刺”，不时戳痛内心，要回避却怎么都回避不了。在野时可以对巫统、马华左右开弓，赢来不少掌声，上台后才知道问题棘手。行动党固然要守住华人票，但土团党更需要马来票。

统考问题是华教人士的“心头肉”，数十年来难以割舍。有华教人士因为争取承认统考文凭，被喻为沙文主义分子，也有者在内安法令下被送进扣留营。

年轻华人对统考“无感”，非独中生更觉得这是可有可无的东西，事不关己，已不劳心。承认不承认，都不会对他们造成影响。

统考的承认问题，看来还有一条很漫长的路要走，何年何月，没有人说得准。

“新马来西亚”必须有亲民、亲商的政府，并时时紧记人民才是老板。政治人物最忌高高在上，嚣张跋扈；若动辄以“顺我者生，逆我者亡”的气焰待人，那就要自求多福了。

尤有甚者，一些政治人物还患上“加害妄想症”，整天怀疑媒体打压，或蓄意歪曲他们的谈话内容，要加害予他们。这是一种病，一种无可救药的政治病。我想像不到，媒体那有这么多闲情去做这种无聊的事？

希盟领导层衮衮诸公，包括安华和林吉祥都呼吁人民监督新政府的施政。我向来尊重的祥伯还说过，希盟政府需要来自在野党、媒体和公民社会的监督和制衡。

因此，媒体批评政府的施政，不应该被视为背后有动机、有隐议程，或被标韱为某某党、某某人的支持者。