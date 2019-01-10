幕僚嫌鞋脏修图变白·害澳洲总理全家福被嘲笑 澳洲总理官方网站上传总理莫里森的全家福合照，服装轻松休闲的莫里森穿着条纹球鞋入镜，结果幕僚嫌鞋太脏太旧，主动修图改成一双白鞋，但是P图技巧显然不及格，不但白鞋图案假到不行，且似乎把右脚误P成左脚，立刻成为网民嘲笑焦点。

（澳洲·悉尼9日讯）澳洲总理官方网站上传总理莫里森的全家福合照，未料引起网络热议。服装轻松休闲的莫里森穿着条纹球鞋入镜，结果幕僚嫌鞋太脏太旧，主动修图改成一双白鞋，但是P图技巧显然不及格，不但白鞋图案假到不行，且似乎把右脚误P成左脚，立刻成为网民嘲笑焦点。

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事件发生后，澳洲总理官网已将照片改回原版的旧鞋照。莫里森也强调这是幕僚个人行为，他事前并不知情。

莫里森也在推特上传穿着旧鞋的照片，开玩笑表示“如果真的要P图，麻烦把重点放在我的头发。”

此事成为澳洲社群网站热门话题，也掀起一波P图大战，网民纷纷恶搞，故意用拙劣的修图方式把莫里森和内阁官员照片P成白鞋或怪鞋子。