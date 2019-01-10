伊瓜英萨里重聚‧米兰急辟谣 据西媒《马卡报》的报道称，伊瓜英决定远走英伦加盟切尔西，这笔交易将很快会正式公布。

（图：法新社）

（伦敦9日综合电）目前效力于AC米兰的阿根廷前锋伊瓜英已经接受了切尔西的邀约，将与前拿波利主帅萨里重聚，但意大利天空体育立即否认，而AC米兰主管莱昂纳多也强调这只是流言蜚语。

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据西媒《马卡报》的报道称，伊瓜英决定远走英伦加盟切尔西，这笔交易将很快会正式公布。

在与萨里合作愉快的2015/16赛季，伊瓜英帮助拿波利打进37球，表现十分抢眼。

米兰不满伊瓜英发挥

据称，由于不满伊瓜英的发挥，AC米兰愿意提前终止其租借合同，阿根廷人高达800万欧元的年薪也让“红黑军团”难以承受。此外，深受FFP困扰的米兰也不可能在今夏支付4000万欧元的买断费。

可弥补蓝狮锋无力问题

米兰体育总监莱昂纳多警告伊瓜英，他说：“如果他要继续在这里，他需要承担进球责任。”

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另一方面，切尔西目前饱受“锋无力”的困扰，莫拉塔迟迟找不到状态、吉鲁伤病缠身，所以切尔西对于签下伊瓜英充满期待。

随著其到来，莫拉塔离队也日趋明朗，据称塞维利亚是其下一站。不过针对这一传闻，意大利天空体育则认为这桩转会很难在短时间内完成。

不过，意大利天空体育分析，伊瓜英与莫拉塔的交易很难达成。

莱昂纳多：别理会谣言

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莱昂纳多则说：“他（伊瓜因）必须做出决定，并承担自己的责任。他经历了一个艰难的时刻，他必须把它抛在脑后，开始工作，跟踪谣传是没有意义的，此刻他正在这里。”

本赛季伊瓜英确实表现一般，15场比赛打进6球，低于预期水准，而且在球队中还主动两次染红，遭受禁赛，表现出了急躁的心态。

意大利媒体表示伊瓜英的交易没那么容易，还有一层原因是，本周五，莱昂纳多将前往欧足总召开会议，讨论FFP（公平财政法案）的相关内容，米兰现在阵中有30人的大部队，莱昂纳多表示一定会处理一些球员，而该会议将决定米兰会不会出售伊瓜英。