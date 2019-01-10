指新政府缺“重大改革”．野村下调马股至减码 日本野村银行（Nomura）将大马股票评级从“中和”下调至“减码”，认为新政府缺乏“重大改革推动”，可能导致财政状况恶化，以及信贷评级可能被下调。

（吉隆坡9日讯）日本野村银行（Nomura）将大马股票评级从“中和”下调至“减码”，认为新政府缺乏“重大改革推动”，可能导致财政状况恶化，以及信贷评级可能被下调。

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此外，野村也认为大马上市公司的盈利令人失望，并且比区域同侪更差。

主权评级有降级风险

根据CNBC报道，新加坡银行星展银行（DBS）也将马股降级，星展在周一的报告中同样对大马财政状况可能恶化感到担忧。

野村指出，在经过6个多月的掌权后，马哈迪领导的政府没有推动可潜在令经济活动扩张的重大改革。此外，上市公司的盈利令人失望，并且比区域同侪更糟糕。

“在（改革）方面，我们希望大马政府在提高政府效率、减少腐败和裙带资本主义方面取得更多进展，以及潜在退出或减少参与一些领域，以促进和创造私人界公平的竞争环境。”

“民粹主义行动”不利财政收入

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野村指出，此外，近几个月油价下跌以及消费税取消等的“民粹主义行动”也不利于大马的财政收入。

该银行预计大马的财政赤字将在2018年扩大至国内生产总值的3.9%，和2019年为3.7%——高于政府估计的今年和去年分别3.7%和3.4%。

该银行表示，“我们的经济学家认为财政滑坡的风险很高，主权评级下调的可能性可能会引发更多的资金外流。”

评级机构穆迪周二表示，如果大马的财政前景减弱或债务负担增加，将考虑下调大马的主权评级。反之，若财赤降低，将可能提升大马评级。

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目前穆迪表示大马A3评级的前景“稳定”，这意味着短期内不太可能出现变化。其他两个主要评级机构惠誉和标准普尔，也对大马的信用评级保持稳定前景。

东南亚股市今年有望反弹近9%

另一方面，野村预料东南亚股市在2018年重挫11%之后，今年有望反弹近9%。

野村表示，盈利成长和市场对新兴市场的正面情绪，料带动本区域市场回升。

“MSCI东盟指数在2019年杪料扬升至826点，涨幅为8.8%。”

野村表示，新兴市场的支持力量，应可降低股市资金外流的压力。

该行将菲律宾评级从“中和上调至“加码”，保持“增持”印尼，以及保持“减码”新加坡和泰国，认为泰国即将举行的大选，将对经济带来重大冲击。

野村表示，此预测并未假设美国经济陷入衰退，尽管此风险正在升高。

东南亚股市的波动性料高企，但野村保持审慎乐观，同时认为本区域股市预料将可抵御外国需求疲软和贸易/科技下跌周期的压力，该下跌周期预料会恶化，之后才回稳。