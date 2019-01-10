韩短道速滑名将指控教练性侵 据韩国媒体报道，去年9月，赵载范因涉嫌长期对沈石溪等国家队队员有殴打等施暴行为，在一审中被判处10个月有期徒刑。

（首尔10日讯）韩国文化体育观光部第二次官卢泰刚9日召开发布会，对韩国短道速滑名将沈石溪控告前国家队教练赵载范性侵一事表示遗憾，承诺将全面检讨相关制度和对策。

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卢泰刚表示，相关部门将进一步强化对性暴力施暴者的处罚规定，禁止施暴者从事体育相关事务。同时，韩国计划与国际机构加强合作，限制施暴者海外从业。文体部还将组建工作组审议现行规定，同时开展以民间为主导、涉及国家队和地方体育团体等各个层面的全面调查，以杜绝体育界出现性暴力等违法违规行为。

沈石溪控告赵载范性侵一事8日曝光，在韩国引起轩然大波。

据韩国媒体报道，去年9月，赵载范因涉嫌长期对沈石溪等国家队队员有殴打等施暴行为，在一审中被判处10个月有期徒刑。上月17日，赵载范案二审开庭，沈石溪作为证人出庭，追加控告赵载范对自己有长期猥亵和性侵等行为，要求严惩这名前国家队教练。

按照沈石溪的说法，从2014年夏天到2018年平昌冬奥会开幕前的大约4年时间里，她在泰陵选手村、镇川选手村、韩国体育大学滑冰场等地多次遭受赵载范的性暴力行为，其中包括殴打、辱骂和威胁。

沈石溪的律师表示，警方此前由于调查需要，提出对起诉相关信息保密。为防止类似事件再次发生，沈石溪近日鼓起勇气公开了这一事件。这名律师说，希望有关部门公正迅速地开展调查，确保赵载范得到应有的严厉处罚。

赵载范目前被警方拘押，他的律师全盘否认性侵嫌疑。警方已没收赵载范的手机和平板电脑等个人设备，展开调查分析。

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沈石溪在小学时被赵载范看中，开始练习滑冰。2014年，17岁的沈石溪作为韩国短道速滑国家队选手参加索契冬奥会，获得女子短道速滑3000米接力冠军、1500米亚军和1000米季军。2018年平昌冬奥会，她随队获得3000米接力金牌。（新华社）