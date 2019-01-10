程旭辉翻唱国语版《一百万》赢喝采‧关萃汶被逼嫁！ 拍拖2年多、感情稳定的叶朝明和关萃汶，虽仍未传出婚讯，但两人决定先“试婚”！

《万象更新勇气棒嘟嘟》迎春接春大庆典于本月19日举行，多位有份参与演出的艺人出席发布会，由两位主持人萧慧敏和菲比率领的“勇气战队”及“棒嘟嘟战队”，在会上舌剑唇枪小斗一番，为演出点燃前哨战。

（沙亚南9日讯）拍拖2年多、感情稳定的叶朝明和关萃汶，虽仍未传出婚讯，但两人决定先“试婚”！在《万象更新勇气棒嘟嘟》迎春接福大庆典倒数活动上，叶朝明将扮演目前人气正旺的“大帅哥（张卫健饰），而女友关萃汶就扮演他其中一个姨太太，关萃汶被主持人好友萧慧敏逼问“几时真嫁？”她大方笑言：“等你们去问他，由他来回答。”《万象更新勇气棒嘟嘟》迎春接福大庆典昨举行发布会，多位有份参与的艺人皆出席，包括5位马新经典角色“猫王”程旭辉、“阿炳”林德荣、“服务生”赖宇涵、“王嘉琳”陈昭伶、“傅兴仁校长”远扬、许佳麟、颜慧萍、赖淞凤、林永发、叶永忠、凯心、纬轩、程玲、黄健彬、赵洁莹、关萃汶、庄文杰、陈馷佳、叶津妗和Kidinn，以及两位主持人萧慧敏及菲比。

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今年的大庆典活动，众艺人将分成“勇气战队”及“棒嘟嘟战队”，并透过舞蹈、模仿、魔术及唱歌4环节进行比拼，“情侣档”叶朝明和关萃汶被分派在模仿环节中，两人将以“夫妻”身份上演一出好戏。虽然叶朝明缺席发布会，但关萃汶仍难逃被大家取笑，指她要和叶朝明“试婚”。

拍拖2年多、感情稳定的叶朝明和关萃汶.（图：关萃汶IG）

有“辉哥”程旭辉在的地方就肯定有笑声，昨他在发布会上被讲是“太得空”所以才来参加庆典活动，他反驳：“他们叫我来我就来咯！我都是看钱的份上，给我钱我就来了！”之后他又指黄一飞缺席发布会，原因是“我有来，黄一飞不敢来，因为我会用马来文唱他的《一百万》！”辉哥也即场“翻唱”

马来版《一百万》，“校长”远扬和“王嘉琳”陈昭伶每唱一句福建歌词；辉哥就翻唱成马来版，而且还相当传神，让大伙儿拍手叫好。

《万象更新勇气棒嘟嘟》19日预录《万象更新勇气棒嘟嘟》迎春接福大庆典将于本月19日晚上8时30分，在Bandar Rimbayu @ IJM Land与观众朋友一起提早迎春接福，13位来自马新两地不同节目的“经典角色”将来个世纪大联盟，计有“梁婆婆”梁志强、“陈金水”黄一飞、“陈美凤”陈薇芝、“万宜雯”温慧茵、“金珠”林震前、“阿莲”颜薇恩、“女侠”龙纹敏、“阿财”林健文、猫王、阿炳、服务生、王嘉琳及傅兴仁校长。当晚节目也将于2月4日除夕夜，在Astro AEC和AEC HD（301及306频道）播出。