特朗普前竞选经理·被爆与俄分享大选民调 一份新的法庭文件因为遮蔽不周密，揭露出美国总统特朗普的前竞选经理马纳福特，被“通俄案”的调查人员指控他曾向俄裔助理基里姆尼克分享2016年总统选举的民调资料。

（美国·华盛顿9日讯）一份新的法庭文件因为遮蔽不周密，揭露出美国总统特朗普的前竞选经理马纳福特，被“通俄案”的调查人员指控他曾向俄裔助理基里姆尼克分享2016年总统选举的民调资料。

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基里姆尼克被指与俄罗斯情报机关有联系。

舆论认为，这次“泄密”事件或可曝露出被指操控美国大选的俄罗斯取得特朗普竞选团队资料的途径。

据报道，该份文件由马纳福特的辩护律师在周二向法庭存档，上述有关资料本应已被遮蔽，但因为遮蔽得不好，媒体得以在文件网上版本看到相关内容。

马纳福特去年与控方达成认罪协议，承认阴谋反对美国和阴谋妨碍司法公正两项罪名，并同意与领导通俄案调查的特别检察官穆勒合作，以换取减刑及免受其他罪名起诉。不过，穆勒团队去年11月指马纳福特在多个事项上说谎，干犯联邦罪行，马纳福特因此面临更重刑罚及新罪名。

法庭存档内容曝光，令公众得悉马纳福特原来曾经在将民调资料与基里姆尼克分享一事上曾经说谎。

俄女律师另一案遭起诉

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另一方面，曾在2016年与当时还是共和党总统候选人的特朗普长子小唐纳、女婿库什纳及马纳福特会面，并受到“通俄门”

调查的俄罗斯女律师维塞尼茨卡雅，周二在另一起不相关的案件中，遭纽约联邦检察官以妨碍司法罪名起诉。

检察官表示，维塞尼茨卡雅在一起于2017年和解的洗钱案中代表一名俄罗斯富商被告，她涉嫌向法院提供一份“故意误导性声明”以妨碍司法。

一名前联邦检察官指出，维塞尼茨卡雅被控暗中与俄国检察官起草递交给法院的误导性陈述，巩固了她是克里姆林宫代理人的观点。