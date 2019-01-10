老人院孤儿院送暖·群星玩游戏教制贺片 合八度空间15周年公益活动及《诸事大吉颂Happy》以”送礼”为主题概念的新春活动，八度空间一众艺人昨天份批到恩缘老人院和日辉之家（孤儿院）送暖

小玉、陈子颖、秦雯彬、谢承伟、朱浩仁、陈俐杏、黄玮瑄和许亮宇陪孤儿院的小朋友度过一个愉快下午，除了唱跳《诸事大吉颂Happy》，也现场大派蕉柑和红包

（吉隆坡9日讯）配合八度空间15周年公益活动及《诸事大吉颂Happy》以”送礼”为主题概念的新春活动，八度空间一众艺人昨天份批到恩缘老人院和日辉之家（孤儿院）送暖，除了为老人们煮食和打扫，也在孤儿院和80位小朋友大玩游戏并带他们设计贺年片。早前在峇厘岛旅行时闪伤腰并得坐轮椅上机的Pauline陈俐杏也出席和小朋友玩成一团，她表示自己恢复进度良好，只是暂时不能大幅度弯腰及深蹲。而Emily陈子颖也为早前打篮球让韧带二度拉伤的男友Jordan盛天俊“报平安”，笑说男友明天或得拄拐杖出席《开餐吧！吃货小妹》发布会。

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上午老人院的探访艺人包括Emily陈子颖、陈慧恬、叶俊岑、黄玮瑄、林绿、陈丽亭、秦雯彬、李诗斌、郑瑞钥、Baki巴麒、梁祖仪、张熙恩和颜洁颖。陈子颖表示他们到老人院探访时刚好遇上午餐时间，所以秦雯彬帮忙搓汤圆，张熙恩帮忙打扫，陈子颖和梁祖仪则帮忙煮40人的米饭，让他们觉得特别有意义。秦雯彬表示“刚才和老人们一起捞生，是我的今年第一捞，加上大家一起唱新年歌，感觉特别温馨。”陈子颖也表示，“而且黄玮瑄的妈妈还在老人院为老人们献唱《夜来香》和福建老歌《望春风》，逗得老人家都很开心呢。”

而下午的孤儿院探访除了继续有陈子颖、黄玮瑄、秦雯彬、张熙恩和颜洁颖，加入阵容的还有许亮宇、陈俐杏、朱浩仁、小玉、谢承伟，除了和小朋友们玩“猜拳毛毛虫”，教他们《诸事大吉颂Happy》手势舞蹈，也帮小朋友打扫和教做卡片。朱浩仁表示，他本来是负责打扫的，但他自认艺术细胞比许亮宇来得更优，于是便跟他交换教做卡片的任务。

“觉得小朋友们很有创意，我和他们玩游戏之际也不忘拍Vlog，玩得很开心。”许亮宇则表示自己平时都有去教会帮忙做圣工，所以帮忙打扫和整理衣柜对他来驾轻就熟，而他和小朋友开心互动被指“父爱爆棚”，让他哈哈笑说“因为我很喜欢小朋友，而且我有6个很可爱的外甥。”

许亮宇（右）和朱浩仁在探访孤儿院时，和现场其中一位小朋友玩得很开心，被指父爱大爆发。

早前在峇厘岛旅行时闪伤腰并得坐轮椅上机的Pauline陈俐杏也出席和小朋友玩成一团。