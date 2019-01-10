国务院没正式通知·美国降欧盟外交级别 德国媒体周二报道，欧盟官员证实，美国特朗普政府已在2018年底调降欧盟外交级别。令人意外的是，美国国务院一直没有正式通知，现在也因为政府关闭拒绝回应。

（德国．柏林9日综合电）德国媒体周二报道，欧盟官员证实，美国特朗普政府已在2018年底调降欧盟外交级别。令人意外的是，美国国务院一直没有正式通知，现在也因为政府关闭拒绝回应。

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德国之声报道，在上月5日的美国前总统老布什国葬上，各国外交官聚集在华盛顿，并按照任期长短上前表示敬意。奥沙利文自2014年以来一直担任欧盟驻华盛顿大使，是被派往美国首都的150多名外国代表中前20或30名大使。

可是他却是最后一个被请上前的代表。

原来美国早已降级欧盟外交关系。美国国务院将欧盟的外交地位从盟国降级为国际组织。

欧盟官员向德国之声证实这个消息。他说：“我们不确定他们是什么时候决定的，因为他们没有通知我们……我可以确定的是，布鲁塞尔对这个决定不甚满意。”他表示欧盟官方仍在讨论此事，准备正式回应。

驻华盛顿大使被冷落



欧盟在去年底就发现驻华盛顿大使奥沙利没有被邀请参加部份外交活动。

欧盟外交官虽然一度试图联系美国国务院扭转外交降级决定，但在圣诞节假期之间还是被告知决定不变。到目前为止也还没有收到任何书面文件。

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另一位驻华盛顿的欧盟成员国外交官也证实了欧盟遭外交降级，并谴责此举。他说：“这显然不仅是一个协议上的问题，而是有非常明显的政治动机。”

这个外交降级决定似乎与被视为反欧盟的特朗普政府的立场一致。去年12月初，美国国务卿蓬佩奥在布鲁塞尔发表重要的外交政策演讲，赞扬民族主义者的特朗普，并敦促欧洲国家对欧盟重申的国家主权。

欧盟是美国最大的出口市场，约占美国出口总额的五分之一。同样，欧盟也有五分之一的商品出口至美国。