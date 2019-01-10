ABL‧猛龙送卫冕军首败‧王钟汉砍下21分 西港马来西亚猛龙于周三晚进行的东南亚篮球联赛（ABL）以72比71力克菲律宾火焰，送给强敌赛季首败。

新加坡篮坛新星王钟汉砍下21分，帮助猛龙打败卫冕冠军！

（吉隆坡9日讯）西港马来西亚猛龙坐镇主场成功拉卫冕冠军下马！

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西港马来西亚猛龙于周三晚进行的东南亚篮球联赛（ABL）以72比71力克菲律宾火焰，送给强敌赛季首败。

倒计时2分钟，新加坡国手王钟汉投进空档三分，猛龙68比67反超前，不久后他在一次反击中假上真传助攻罗树辉，3分领先火焰。随后，巴尔科曼与拉莫斯连得4分，火焰71比70反超前。最后31.6秒，王钟汉切入得手猛龙72比71再次领先。最后一波，火焰发生传球失误葬送绝杀机会，最终比赛在巴尔科曼与队友在板凳席发生内讧中结束。

洋将谢泼德伤缺，王钟汉客串控卫，得到21分6篮板4助攻，本土射手罗树辉亦贡献12分4篮板。外援方面，埃格武15分9篮板6阻攻，队长埃弗斯利12分8篮板4抄截。

迎战来势汹汹的火焰队，猛龙本土陈振华、王钟汉以及罗树辉贡献前10分，其中包含两颗三分球，随后陈国泰也来一颗，猛龙第一节18比17领先。

上一场对阵前冠军香港东方时外线手感不好的猛龙，单节投进5颗三分球，陈伟隆与埃格武各2颗；然而，火焰球星巴尔科曼在攻守两端撑起全队，猛龙半场2分落后（35比37）。

中场休息出来，猛龙遭遇3分钟左右的得分荒，火焰趁机打出一波7比0小高潮，幸亏随后罗树辉命中两颗三分球，王钟汉也拿4分；另一边厢的巴尔科曼继续支撑火焰队，三节打完仍然56比51领先。

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第四节开打不久，王钟汉有一次精彩的转身上篮，单节得到9分，最终猛龙1分打败上季冠军，战绩更新为3胜3负。

火焰方面，巴尔科曼砍下31分14篮板大号两双，另计4阻攻，而身高222公分的波多黎各中锋PJ拉莫斯则有16分11篮板5助攻。