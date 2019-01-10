中美谈判“加时”结束·北京：很快发布磋商结果 美中的副部级贸易谈判“加时”到周三，北京其后称，延长意味着双方认真磋商，又称相信“很快就会发布磋商结果”。外界因而乐观预期全球两大经济体可能达成贸易协议、避免全面冲突，金融市场已做出积极反应。

美国农业部负责贸易及对外农业事务的次长麦金尼（中）周二在与中方代表结束谈判后，离开酒店。据报，中美代表周三已结束谈判，但未发声明。（图：美联社）

（中国．北京9日综合电）美中的副部级贸易谈判“加时”到周三，北京其后称，延长意味着双方认真磋商，又称相信“很快就会发布磋商结果”。外界因而乐观预期全球两大经济体可能达成贸易协议、避免全面冲突，金融市场已做出积极反应。

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中美双方周一起展开原定两天的谈判，周二谈判直至深夜，周三“加时”继续磋商。中国外交部发言人陆慷在记者会上表示，中美经贸磋商已经结束，“我相信很快就会发布磋商结果”。并表示：“但我相信，如果是一个好的结果，那么不仅对中美双方都有利，我相信对世界经济也是一个好消息”。

他还表示，磋商从原计划的两天延长至三天，“意味着双方确实是非常认真地在进行这次磋商”。

当天稍早，美国代表团成员、农业部主管贸易和海外农业事务的次长麦金尼在准备离开下榻的酒店时告诉记者，代表团将于周三稍后返美。他说：“我觉得谈判进展顺利”，他并补充此行“对我们而言良好”，但未回答记者提问。

美国总统特朗普稍早在推特发文，形容谈判进行得“非常顺利”。彭博社援引接近白宫的消息人士报道称，特朗普准备与中国签署协议并终结贸易战，这对于恢复年初下跌的美国股市非常有必要。

《华尔街日报》报道中美谈判细节指，美中在采购美国商品及服务、进一步开放中国市场方面缩窄分歧，并正尝试确保如何令中方履行承诺。

传立场差异进一步拉开

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不过，有熟悉谈判的人士向路透社表示，中美双方就特朗普政府要求中国进行结构性改革，以阻止涉嫌盗窃和强制转移美国技术，以及如何让北京兑现其承诺方面，立场差异进一步拉开。

有中国官媒则指出，谈判严重超时反映美中双方都有决心达成协议，但强调中方虽乐意化解争端，但不会作出任何“不合理的让步”，又指若想敲定协议，双方都须各退一步。

苹果公司首席执行员长库克周二接受CNBC访问时称，他对于中美贸易谈判的前景“非常放心”，指中美两国达成协议才是彼此“最佳利益”。美国农业部负责贸易及对外农业事务的次长麦金尼（中）周二在与中方代表结束谈判后，离开酒店。据报，中美代表周三已结束谈判，但未发声明。（图：美联社）