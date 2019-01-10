国内外证券行齐“围剿”．手套4大天王市值蒸发41亿 近年备受宠爱的手套股魅力退色，在国内外证券行“围剿”之下，“四大天王”今年至股价节节败退，市值已丢失超过10亿美元（约41亿令吉）。

（吉隆坡9日讯）近年备受宠爱的手套股魅力退色，在国内外证券行“围剿”之下，“四大天王”今年至股价节节败退，市值已丢失超过10亿美元（约41亿令吉）。

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贺特佳跌最重速

柏玛跌势相对轻微

当中以贺特佳（HARTA,5168,主板医疗保健组）跌得最重。贺特佳今日收报5令吉，全天走低15仙或2.91%，今年跌幅扩大到1令吉14仙或18.57%。本益比突破40倍的贺特佳，今日共有1500万9900股易手。

高产柅品（KOSSAN,7153,主板医疗保健组）挫24仙或6.19%，闭市挂3令吉64仙，成交量达777万5800股。今年以来，高产柅品也已下滑70仙或16.13%，跌势直追贺特佳。

顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）今日跌18仙或3.61%，降至4令吉80仙，成交量达2469万8400股，今年已下挫80仙或14.29%。

值得注意的是，该公司派发的每股5仙股息今日除权，不排除是股价下滑的原因之一。

过去两年人气不如其他“天王股”的速柏玛（SUPERMX,7106,主板医疗保健组）今日力保不失，以平盘价1令吉64仙挂收，成交量为653万5600股。速柏玛今年跌势相对轻微，只走低10仙或5.75%。

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手套股普遍看淡

目前，国内外证券行普遍看淡手套股展望。其中，花旗集团认为，马币兑美元升值、国际油价回稳，以及投资者选择在手套股连涨两年后套利避险等，都是手套股今年走势疲弱的原因。

“前一阵子我们就谨慎看待手套股了，相信2019年也不会改变。”

花旗指出，之前中国整顿环境造成乙烯基手套生产喊停，随着工厂陆续恢复运作，大马手套需求恐怕会受到影响。

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“要有天大的好消息，大马手套股才可能继续上扬。”

里昂证券（CLSA）将手套股评级从“加码”下修至“中和”，认为在各家公司股价飙高后，目前橡胶手套商面临市场供应增加、丁腈产品竞争、股票估值过高、美元兑马币贬值、美中贸易争端等风险。

大华继显保持手套股的“减码”评级。该行表示，连顶级手套和贺特佳两大综指成份股也大跌，近期手套股的跌势令人坐立不安。

该行认为，除了马币兑美元回升和市场供需失衡，另一个手套股面临沉重卖压的主要原因，可能是市场传出澳洲手套公司安思尔（Ansell）调查大马供应商顶级手套剥削员工的消息。

该行补充，随着人力资源部长古拉上周拜访顶级手套35家厂房之中的22家，并重申相信顶级手套并未违法后，市场疑虑已大致消散。

丰隆研究昨指出，手套公司将面对最低薪金落实、原料价格变化等挑战，决定保持“中和”评级。

北角资本乐观看待

相较之下，持有顶级手套高达9800万股的北角资本（Northcape Capital）却有不同的乐观看法。

北角资本基金经理罗斯卡梅伦指出，手套业的整体需求增长足可抵销上述短期利空，毕竟马币兑美元并非大涨，而国际油价的影响也相对轻微。

“要知道，手套公司算得上是保健公司，他们的终端用户源自保健行业，这意味需求量增长并不轻易受到经济影响。”

他补充，过去20年，即使面对全球金融海啸等冲击，大马手套产量一直都保持8至10%增长率。