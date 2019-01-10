世杯冠军后卫今夏加盟‧拜仁挖帕瓦尔启动引援 德甲豪门拜仁慕尼黑启动引援，今日官宣今夏将签下世界冠军法国后卫帕瓦尔，合约为期5年。

（图：法新社）

（德国‧柏林9日综合电）德甲豪门拜仁慕尼黑启动引援，今日官宣今夏将签下世界冠军法国后卫帕瓦尔，合约为期5年。

广告

拜仁体育总监萨利哈米季奇宣布以上消息，“我可以确认，本杰明‧帕瓦尔将在2019年7月1日转会拜仁，他将和我们签下一份为期5年的合同。

年仅22岁的帕瓦尔在2018年俄罗斯世界杯，在16强对垒阿根廷一役凭藉一脚“世界波”一战成名，目前效力于德甲斯图加特。

帕瓦尔虽年龄尚轻，但去年夏天得到法国主帅德尚斯招揽进入国家队，并且在世界杯赛场出战6场，是球队主力后卫。

世界杯后，这位世界冠军后卫也得到了众多豪门的关注，而媒体纷纷称在世界杯期间，拜仁就与帕瓦尔接触，会面发生在6月26日，正是法国和丹麦的小组赛前夕德国媒体表示，帕瓦尔会在明年夏天以3500万欧加盟拜仁，但是随后此事就没有下文。

拜仁后防老化

新赛季开战后，帕瓦尔所在的斯图加特虽然发挥低迷，但是帕瓦尔依旧高光的发挥，在德甲联赛中首发出场14次，评分在队内位居第5。

广告

由于在客场对阵门兴的比赛中右侧大腿肌纤维撕裂，帕瓦尔缺席了上半程余下的所有比赛，因此帕瓦尔也没有随队前往西班牙拉曼加进行冬训，而是根据个人情况目前进行单独训练。

帕瓦尔加盟的消息对于拜仁球迷来说是喜讯，帕瓦尔拥有出色的技术，尤其他的长传质量很高，作为一名年轻球员可以增添后防的活力，拜仁现在的后防老化，他也能在一定程度上充当后防指挥官的角色。