结束访华行程·金获习赠送3份“生日礼物” 朝鲜领导人金正恩在与中国国家主席习近平四度会晤后，周三结束访华行程，搭乘专列返回朝鲜。

（中国．北京9日讯）朝鲜领导人金正恩在与中国国家主席习近平四度会晤后，周三结束访华行程，搭乘专列返回朝鲜。

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韩联社报道，金正恩与习近平的谈话内容多聚焦于即将举行的第二次特金会。

韩联社指，金正恩一行约在周三中午时份启程前往北京饭店，北京饭店附近在上午11时开始进行交通管制，酒店外侧停放着贵宾专用救护车和中共中央对外联络部车辆，可见中朝领导人将在此共晋午餐。由于金正恩的专列车速极慢，从北京到丹东要花14小时，因此安排他午餐后便启程回国，他的专列当天早上已驶入北京火车站，火车站附近早上10时许已经加强交通管制。

习为金庆生

韩联社报道，金正恩周二与习近平晤面一小时，其后习近平与夫人彭丽媛在人民大会堂设宴款待金正恩及李雪主，同时为金正恩庆祝生日，晚宴持续4个多小时。

韩《朝鲜日报》分析称，习近平能给金正恩的“生日礼物”有三份：第一，为第二轮美朝首脑会晤投上保险；第二，在中美之间，提高朝鲜的身价；第三，对朝鲜提供经济援助。

专家：美朝第二次峰会

2月底或3月初登场

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美国和平研究所亚洲中心高级顾问尹汝尚认为，美朝第二次峰会可能在2月底或3月初到来。

但他表示，若第二次峰会前没有具体的目标和去核化步骤，那将是一个错误，即意味着美国在向朝鲜试图合法成为核武国家的企图让步和默认。

有分析指，在中美博弈中，朝鲜核问题是美方为数不多有求于中方的议题之一，金访华，也算是对中方的一种支援。

北京时政观察人士华颇告诉法新社，为了抵挡美国强大的压力，金正恩必须事先与习近平沟通，商讨可以采取什么方式与特朗普交涉。“金正恩需要习近平的支持，以要求美国做出实质的步骤，如为朝鲜提供协助及与朝鲜关系正常化。”

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韩国庆尚大学统一和平研究中心所长朴钟喆（译音）则推测，金将寻求中方建议，及在美朝峰会的时间、场地、议题上，反映中方意见。