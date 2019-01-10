若周六不重新开门·美国政府关门恐成史上最长 由于边境墙拨款僵局，美国联邦政府关门在周二进入第18天，已经跃居历史上联邦关门时长榜第2位，距离21天的纪录仅一步之遥。如果联邦政府不能在周六重新开门，这次政府关门将成为史上最长。

（美国．华盛顿9日讯）由于边境墙拨款僵局，美国联邦政府关门在周二进入第18天，已经跃居历史上联邦关门时长榜第2位，距离21天的纪录仅一步之遥。如果联邦政府不能在周六重新开门，这次政府关门将成为史上最长。

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鉴于联邦政府部份关门，有大约42万联邦雇员在最近两周多时间里无薪工作，另有38万雇员被迫停薪离职。

在特朗普发表全国讲话前，白宫寻求争取更多共和党议员的支持，一些共和党议员对政府停摆范围感到不安。副总统彭斯私下与共和党众议员会面，敦促他们“保持坚定”，同时强调白宫希望谈判。

该怪谁

51%民众：特朗普

据周二出炉的民调，有51%民众将造成联邦员工被迫做白工或放无薪假的政府停摆怪罪到总统特朗普头上，比去年12月的民调要高。

根据路透社与民调公司易普索（Ipsos）本月1到7日的民调，高达51%成年人认为政府局部关门“最应该责怪”特朗普；另有32%受访者将政府局部停摆归咎到民主党国会议员身上，7%怪罪共和党国会议员。