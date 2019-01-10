亚洲杯‧日本逆转土库曼开门红大迫勇也梅开二度 “东洋军”日本周三晚在阿联酋亚洲杯决赛圈F组以3比2逆转险胜土库曼，赢得开门红。

大迫勇也（右）梅开二度，助日本以3比2逆转土库曼，取得本届亚洲杯开门红。（图：法新社）

（阿布扎比9日综合电）“东洋军”日本周三晚在阿联酋亚洲杯决赛圈F组以3比2逆转险胜土库曼，赢得开门红。

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土库曼率先在上半场第25分钟由阿曼诺夫在禁区外冷射首开纪录，但日本在下半场连入3球反击，第55分钟，大迫勇也在禁区内接原口元气送球射门扳平比分，随后又在第59分钟接长友佑都挑传轻松梅开二度。第70分钟，日本队连续一脚传递渗透，最后由20岁小将堂安律在禁区内射门得分。

土库曼在第77分钟赢得点球，安塔耶夫主罚命中，但未能改变战局。

在同组的另一场比赛，只剩10人作战的乌兹别克以2比1击败阿曼，亦取得开门红。

越南不败身告破

而在昨天的比赛，越南国家队的18场不败金身，在亚洲杯遭伊拉克给击破了！

挟著铃木杯冠军的威势，越南来到亚洲杯准备再创另一个春天。不过，这支东南亚世界排名最高（第100）的球队却在D组首轮踢到铁板。尽管越南在比赛中两度领先，却最终还是遭到世界第88名的伊拉克绝杀，以2比3输球，著实输得可惜。

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其实，越南此前18场比赛取得10胜8平，包括在去年杪铃木杯3战大马取得2胜1和，气势如虹，但对上2007年亚洲杯冠军伊拉克还是无法打破宿命，历史上4战这支海湾球队皆无法取胜（1平3负）。

此役开赛24分钟，越南就在一次反击中幸运破门，伊拉克的阿里‧法伊兹脚后跟解围时将球送向了自家城池，越南收获对手的乌龙大礼。

第35分钟，本届赛事最年轻的球员、18岁的伊拉克前锋莫哈纳‧阿里抢断后晃开防守，突入禁区低射得手，1比1。虽然越南在第42分钟靠阮公凤的进球再度领先，但替补上阵的胡曼第60分钟再次助伊拉克扳平比分，2比2。

第90分钟，阮峰鸿维禁区前沿拉倒了萨法亚，伊拉克获得了禁区前沿极佳的自由球机会。阿德南操刀主罚，皮球绕过人墙直奔右上死角，伊拉克凭绝杀打响首炮。

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00后阿里破门掀新页

伊拉克10号球员莫哈纳‧阿里上半场所打入的一球，为亚洲杯掀开历史新页，因为2000年6月20日出生、年仅18岁的阿里，成为了亚洲杯历史上第一位进球的00后球员。

阿里是伊拉克足坛近年来不可多得的天才球员，他17岁就迎来了在伊拉克国家队的首秀，此后的一年坐稳主力前锋的位置，成为伊拉克新一代的进攻核心。

伊拉克主帅卡塔尼奇赛后表示，他们在比赛中一度陷入了艰苦时刻，所幸球员的表现逐渐出色，才取得了这一场关键胜利。“无论如何，能在小组赛全取3分，绝对是非常重要的。”

沙地4球狂胜朝鲜

E组战役方面，沙地阿拉伯逮住朝鲜的意乙小将韩光宋第44分钟吃下红卡被罚离场的良机，最终在首轮取得4比0大胜。

至于朝鲜自2011年亚洲杯小组赛第2轮不敌伊朗以来，已经遭遇了正赛6连败。