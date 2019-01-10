流传2份草案建议·共和党为特朗普连任背书 美国共和党官员正在流传两份草案建议，为特朗普总统连任背书。一些特朗普支持者担忧共和党未充份做到遏止现任总统遭遇尴尬的初选挑战。

（美国·华盛顿9日美联电）美国共和党官员正在流传两份草案建议，为特朗普总统连任背书。一些特朗普支持者担忧共和党未充份做到遏止现任总统遭遇尴尬的初选挑战。

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其中一份草案建议由亲特朗普、代表美属维京岛的共和党全国委员会委员威廉斯背书，有关草案建议宣称特朗普为党的“假定提名人”，它也具体授权党重选特朗普副总统彭斯。

来自俄亥拉荷马州的共和党全国委员会（RNC）成员麦克拉蒂和亚利桑纳州的成员阿什提交的第二份草案建议，则宣称对特朗普“一致支持”。麦克拉斯和阿什最初在2016年总统大选中支持特朗普的对手。

共和党全国委员会将于本月稍后在新墨西哥州召开会议，有关草案建议可能提上议程。有关决议必须获得拥有168名成员的委员会通过，但决议大致上是象征性的。

上周犹他州参议员罗姆妮投书《华盛顿邮报》抨击特朗普做总统的能力及行为，引发了党内挑战的猜测。

前总统卡特及老布什，分别在1980及1992年争取连任时受党内初选挑战，两人均在11月大选落败。