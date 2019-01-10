黑耶稣出巡万人空巷 号称菲律宾场面最大的宗教民俗盛会、一年一度的“黑拿撒勒人出巡”周三清晨登场，近百万信徒沿途赤脚迎驾，挥舞毛巾、嘶声呐喊，气氛狂热。

（图：美联社）

（菲律宾．马尼拉9日讯）号称菲律宾场面最大的宗教民俗盛会、一年一度的“黑拿撒勒人出巡”周三清晨登场，近百万信徒沿途赤脚迎驾，挥舞毛巾、嘶声呐喊，气氛狂热。

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菲律宾八成以上民众信奉天主教，黑拿撒勒人（BlackNazarene）出巡赛会每年1月9日在马尼拉市登场，吸引将近一百万名信徒沿途等候、迎迓。

为展现自己的虔敬，同时避免在人挤人时踩到其塔信徒，参加赛会的民众多半打赤脚，他们在黑拿撒勒人座驾经过面前时挥舞白毛巾，同时高喊“Viva”（万岁）。

一些年轻力壮的信徒会跳入人群，争夺麻绳替黑拿撒勒人拉车，更有人会试图爬上花车，希望亲手触摸黑拿撒勒人像，险像环生。许多信徒年年来参加，以向上帝祈福及还愿。

拿撒勒人是指耶稣，黑拿撒勒人像就是一尊黑色的耶稣像，约有真人大小，头戴荆棘冠冕，右肩扛着大十字架，表情痛苦。19世纪，天主教教宗庇护7世谕令为向黑拿撒勒人像祈祷的信徒赦罪。1606年5月间，西班牙神父把这尊耶稣像从墨西哥请到菲律宾，但因船上失火被熏黑，索性漆成黑色，所以被称为“黑拿撒勒人”。这尊神像渡海迄今已有412年历史，现供奉在马尼拉市的奎艾波教堂。