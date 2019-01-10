作不举报引进外劳酬劳‧商人被控向孟男索贿 一名商人被控向一名孟加拉籍男子索贿2万5000令吉，作为不向移民局有关引进外劳事宜，今日被控上庭。

（吉隆坡9日讯）一名商人被控向一名孟加拉籍男子索贿2万5000令吉，作为不向移民局有关引进外劳事宜，今日被控上庭。

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被告莫哈末达希（57岁）否认有罪，地庭法官阿兹曼允许被告以2万令吉保外候审，同时必须交出护照给法庭保管，也需每月到邻近的反贪会办公室报到一次。

根据第一及第二项控状，被告被指于去年9月12及19日，在武吉免登及班登再也的两家餐厅，分别向莫诺米亚索取2万令吉及5000令吉，作为不向移民局举报对方所属的公司Dyn aMaintainance Services私人有限公司，使用专业资格引进来马作为劳工的酬劳。

主控官诺蒂安娜副检察司建议让被告以3万令吉保外，被告则以他目前无业及有家室为由，要求减低保释金。

案件将于2月11日过堂。

曹长索贿以归还充公物品

在另一间地庭，一名曹长诺鲁依兹万（34岁）被控向一名男子索贿100令吉，以将警方充公的摩哆轮圈归还该男子。

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根据两项控状，被告涉嫌于去年10月5日，在吉隆坡特拉威路警局6楼的罪案调查部，向阿末沙菲索取100令吉，作为归还因涉嫌是失窃物而被警方充公的摩哆轮圈的代价。

法官罗兹娜允许被告以5000令吉保外候审，并择订案件于2月27日过堂。

上述控状抵触2009年大马反贪污委员会法令第16（a）（B）及17（a）条文，罪成可被判处监禁最高20年，以及罚款不超过贿金的5倍，或1万令吉，视何者为高。