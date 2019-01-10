三权分立与司法独立课题·2上诉案将是标竿裁决 继Semenyih Jaya私人有限公司对垒乌鲁冷岳县土地局一案后，联邦法院有望在两宗贩毒上诉案中，再次具体针对三权分立与司法独立课题发表具标竿意义的裁决。

（布城9日讯）继Semenyih Jaya私人有限公司对垒乌鲁冷岳县土地局一案后，联邦法院有望在两宗贩毒上诉案中，再次具体针对三权分立与司法独立课题发表具标竿意义的裁决。

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退休联邦法院法官拿督斯里哥巴斯里南在两宗外籍人士涉嫌贩毒一案的上诉申请中，要求联邦法院宣判1952年危险毒品法令第37A条文是违宪的，因为这项条文允许法庭在裁定被告是否有罪时，引用“法律推定”原则，即在没有证明某件事情有误之前，假设某件事情是真的。

哥巴斯里南表示，联邦法院早在1998年审理莫哈末哈山对垒控方一案时裁定，法庭不应引用法律推定来审案，因为这样做是很残酷的。

不过，政府较后修改法律，增订1952年危险毒品法令第37A条文，允许控方引用法律推定原则，否决了联邦法院的裁决。

他强调，他并非挑战或质疑国会制订法律的权力，而是主张国会没有权力宣布一项法律是否有效，甚至不应夺走法庭或司法机构诠释法律的权力。

他说，国会必须把这项权力归还给法庭，以捍卫大马司法的独立。

他指出，1952年危险毒品法令第37A条文已剥夺了民众的人身自由与生存权，而联邦宪法第5（1）条款赋予民众的这项权力是一项绝对的权力。

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以联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊为首的联邦法院九司今日在聆听了哥巴斯里南和代表总检察署的拿督聂苏海米副检察司的口头陈词后，基于他们须更多时间详读双方所提呈的书面陈词，而保留判词择日下判。