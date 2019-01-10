挪用逾亿购产掀波·雇联建议废除HRDF 随着人力资源发展基金会（HRDF）爆出把逾1亿令吉款项用来购买产业，大马雇主联合会促请政府让该基金会回归单纯的管理培训基金的责任，甚至直接废除该基金会，由公司自行管理基金，为员工提供培训。

（雪兰莪·八打灵再也9日讯）随着人力资源发展基金会（HRDF）爆出把逾1亿令吉款项用来购买产业，大马雇主联合会促请政府让该基金会回归单纯的管理培训基金的责任，甚至直接废除该基金会，由公司自行管理基金，为员工提供培训。

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大马雇主联合会执行董事拿督三苏丁巴丹对星洲日报说，该会非常关注HRDF基金的款项被指遭滥用购买产业的最新发展。

他说，该基金会的设立是让雇主为他们的员工进行培训，但如今这些基金却被用来购买产业，甚至牵扯出有关的买卖是否符合程序或条例的质疑。

应专注管理培训基金

“这就是我们经常向政府说的，不该允许该基金会从事其他事务，仅专注在管理培训基金就好，这是非常关键的。

“如今该基金会在从事投资、购买产业，而这笔逾1亿4000万令吉应该用在会员身上让他们去培训他们的员工，提升员工的技能，更胜于让该基金会自行处置这笔钱这样来购买产业。”

他说，更甚的是本来购买该产业是供自己用，但最后却不是自己用，至少有一层是出租给别人。每月租金有超过10万令吉，但是每月的服务管理费已经逾6万令吉。

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他说，MEF建议政府让雇主自行用员工的1%薪金来为员工提供培训，政府只需确保雇主出示文件证明他们已经用了1%的员工薪水替员工进行培训即可。

他说，其中一个让雇主对HRDF感到不满的原因是往往申领的手续冗长且麻烦，导致雇主很难才申领到这笔基金。

江华强：5年期限内申领基金

大马中小企业公会总会长拿督江华强促请中小企业雇主善加利用所缴纳的人力资源发展基金，为员工提供培训，勿在5年后逾期所缴纳的基金遭自动没收。

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针对人力资源发展基金会（HDRF）被爆出疑逾1亿令吉款项遭滥用，购买产业的事件，他受询时对星洲日报说，所涉及的资金并不是雇主所缴纳的基金。

“雇主所缴交的钱应该没被动用过。这起事件应该没影响到雇主。”

他说，由于很多雇主没有申领这个基金来作员工培训，这个基金会每一年的资金就越来越庞大。一些是政府的拨款和过去所赚取的钱。

他说，只要基金会的钱没有被滥用和私吞，投资是可以接受的。

他说，该基金会已经在草拟要修改现有的规定，建议把现有限期5年才逾期被没收的基金，缩短至一至两年。

他说，有关的建议是如果该公司所缴纳的基金户头内超过1万令吉，在一年内就必须申领，否则就会被没收。而员工人数少的，若缴纳的基金户头内少过1万令吉，则可以最迟在2年内申领。

星报：可能出现滥权

董事会投资小组不知情

继人力资源部长古拉在去年11月揭露，人力资源发展基金会数百万令吉款项遭挪用，包括购买产业和发出津贴给一些特定人士后，星报今日独家报道该基金会的清理工作似乎还没有结束。

基金会清理工作没结束

该报揭露，关于可能滥用数百万令吉的产业收购案出现了更多的详情。该基金会管理层已经针对此事报案，声称基金会在4年前购买Bangsar South一建筑物的交易，可能出现不当行为或滥权，因为这宗买卖是在董事会及投资小组不知情的情况下完成的。

星报报道，该基金会以1亿5400万令吉（含消费税）买下6层的地标性大楼，据称甚至在发出税务发票（tax invoice）前就已经支付了4000万令吉。

该报引述消息人士透露，更大的问题是，人力资源发展基金的董事会实际上已经批准购买另一个房产即另一座建筑物，也是在Bangsar South，在消费税前价格为1亿4100万令吉。

据悉，投资小组仅在支付了第一笔1540万令吉的五个月后才获悉所购买的大楼已转换。

消息来源证实，人力资源发展基金已向警方报案，并正在进行调查。

去年11月，人力资源部长古拉说，工作和管理人员正在管理人力资源发展基金，就像他们自己的公司一样，管理层在某些情况下超出了批准限额以外的权限和批准的项目。

消息人士：CEO签买卖协议

时任部长准更换收购产业

一名消息人士则向本报透露，“是时任部长批准更换收购的产业。在投资小组和董事会批准之前，首席执行员签署了买卖协议。”

消息说，在2001年人力资源发展有限公司法令下，部长只能指示董事会处理事务并不能批准并且无权批准或同意签订协议。

在5个月后收到锁匙，即2017年，投资小组决定把办公楼出租。董事会同意这个举措。

去年5月，HRDF开始为这个房地产支付每月6万6670令吉的管理费。只有一层被租出去，每月收到的租金为11万5168令吉。

令人意外的是，董事会在去年3月同意在同一个建筑物购买额外的两层楼作为HRDF办公室用途。

星报针对Bangsar South的收购产业计划联络了HRDF前首席执行员拿督维纳斯圭然（Datuk C.M.Vignaesvaran Jeyandran，他表示，在购买任何房产之前，已经获得董事会的批准。

关于购买的房产不是董事会原先批准的房产的说法，他澄清说这是同一个发展商建造的更好的建筑的一部份，并且与第一栋建筑毗邻。

“它通过了我们的法律顾问，投资委员会和审查委员会。当我们从同一个发展商那里买下另一栋楼的六层楼时，我们又回到了董事会并对其进行了纠正，\"武吉阿曼商业罪案调查组代总监拿督赛夫说，他们已经收到两份有关此事的投报。

“我们已将此案提交给反贪会，因为这属于他们的职权范围。”