萧家伟遭延扣拖累．安康物流耐力斯应声挫 拿督萧家伟遭延扣，拖累旗下公司安康（ANCOM）、安康物流（ANCOMLB）和耐力斯（NYLEX）周三应声下挫。

安康执行主席兼大马旅游局前主席萧家伟因在涉嫌在滥用职权，遭到延扣4天。（图：星洲日报）

（吉隆坡10日讯）拿督萧家伟遭延扣，拖累旗下公司安康（ANCOM，4758，主板工业产品服务组）、安康物流（ANCOMLB,0048,创业板交通物流组）和耐力斯（NYLEX,4944,主板工业产品服务组）周三应声下挫。

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安康周三低开低走，开盘即挫0.5仙至48.5仙，随后卖压进一步涌现，股价跌势加剧，最低见46仙，下滑3仙或6.12%，最终收在47仙，跌2仙或4.08%；安康物流全日下跌0.5仙或5.26%至9仙。

耐力斯跌势相对较轻，以跌2仙的63仙开盘，最低见62仙，挫3仙或4.62%，闭市收在63仙，下滑2仙或3.08%。

截至今早10时04分，安康（ANCOM，4758，主板工业产品服务组）跌1.5仙或3.19%，至45.5仙；安康物流（ANCOMLB,0048,创业板交通物流组）跌0.5仙或5.56%，至8.5仙；耐力斯（NYLEX,4944,主板工业产品服务组）跌2.5仙或3.97%，至60.5仙。

报道指出，安康执行主席兼大马旅游局前主席萧家伟因在第14届全国大选前获得价值1亿令吉的旅游合约，并涉嫌在相关合约中滥用职权，因而遭到延扣4天。

安康网站显示，萧家伟是公司执行主席，同时也是安康物流执行副主席，以及耐力斯董事经理。

集团业务不受影响

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安康、安康物流和耐力斯在盘后发文告证实，萧家伟确实遭大马反贪委员会延扣4天来协助调查时任旅游局主席期间涉嫌滥用权限的案件，董事部也召开紧急董事会议来评估上述事件对集团业务、股东和其他利益关系者的影响，并决定潜在行动。

这3家公司董事部认为，现有多元营运单位已获得拥有良好营运纪录的部份主管进行管理，集团业务不会相关事件影响。