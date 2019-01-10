卫长：决不让步‧坚决执行禁烟令 他也欢迎餐饮业者以创意方式设立“吸烟区”，但条件是必须符合当局所规定的3公尺以外距离等条规的限制。

祖基菲里欢迎餐饮业者在3公尺外的地方发挥创意，提供吸烟设施。左为李文材。（图：星洲日报）

（布城9日讯）卫生部长拿督斯里祖基菲里今日表明，尽管今年起落实的禁烟令面对各种阻挠，不过，卫生部将坚决执行，决不让步。

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晚上10时后自由吸烟开倒车

他说，当局绝不允许烟民在晚上10时后可自由在食肆吸烟的提议，形如开倒车。

他也欢迎餐饮业者以创意方式设立“吸烟区”，但条件是必须符合当局所规定的3公尺以外距离等条规的限制。

针对烟民维权俱乐部的7名成员之前针对餐馆、食肆列禁烟区政策，之前入禀法庭提出司法检讨，以阻止政府施行该政策，他说，总检察长和法律界人士也为该部提供法律援助，以捍卫这项政策，以确保不退让。

他是今日在部门的新闻发布会上，发表谈话。出席者还有副部长李文材、秘书长拿督斯里陈超明和总监拿督诺希山。

他说，由1月1日至昨日为止，卫生部已检查了3万零548间食肆和餐馆，当局在过去6个月来也已发出了1万3724万张警告信，以及发出了7万6274份传单，以及向7万5280人讲解这项政策。

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沙同意落实禁烟政策

他也说，沙巴昨日已同意会与联邦政府共同来落实禁烟政策，而禁烟也是联邦政府的权限。

他说，卫生部官员和沙巴州卫生部长已取得共识，细节和执法交由沙巴州在考量旅游业等的影响后去执行。

针对柏威年广场业者投诉业务因禁烟而大跌，是否允准提供“吸烟设施”问题，他表示希盟政府亲商，但在禁烟课题上不让步。

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询及业者能否在3公尺以外提供烟灰缸问题，他说，当局无从指使，但业者可发挥创意，只要符合条规即可。

针对允准晚上10时后吸烟问题，他说：“目前不会，这是倒退，我们已经做了360度的考量，无意要扭转。”