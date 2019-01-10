女子深夜搭私召车·遭假Grab司机性侵 一名31岁巴基斯坦籍男子冒充私召车Grab司机，一时不察预约车辆有所出入的23岁巫裔女子上车后，司机却将车子开到荒僻角落，企图强奸女子，并在女子身上留下精液后，开车逃离现场。

沙胡利纳因：凡在手机应用程序上预约私召车的人民众，尤其是女性，务必在乘车前核实对方的身份，并携带防狼喷雾，或是与人结伴，以保障个人安全。

（新山10日讯）一名女子深夜乘搭私召车，却上错车，还差点被假私召车司机性侵！

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一名31岁巴基斯坦籍男子冒充私召车Grab司机，一时不察预约车辆有所出入的23岁巫裔女子上车后，司机却将车子开到荒僻角落，企图强奸女子，并在女子身上留下精液后，开车逃离现场。

新山南区警区主任沙胡利纳因昨晚通过文告披露此案时指出，该名受害的巫裔女子是在1月7日晚上11时55分左右，通过手机应用程序，在Grab上预约私召车，从耶耶亚哇路回返拉庆住处。

“结果，女子却在未确认抵达车辆是否吻合手机应用程序提供的司机资料的情况下，就乘上了冒充Grab司机，并驾驶着宝腾Gen2轿车的嫌犯车上。实际上，女子通过Grab预约的是一辆红色第二国产Bezza轿车。”

警方在案发后的24小时内，成功通过闭路电视拍摄到的画面，将涉案男子逮捕归案，该名男子在接受警方的初步调查时，也认下罪行。

他说，警方援引刑事法典第376条文（强奸）以及第511条文（企图犯罪）调查此案，嫌犯将被延扣至本月14日。

他提醒凡在手机应用程序上预约私召车的人民众，尤其是女性，务必在乘车前核实对方的身份，并携带防狼喷雾，或是与人结伴，以保障个人安全。