末沙布：没有特权·儿涉毒案交法治审判 国防部长莫哈末沙布重申，他将儿子涉及吸毒事件交给法治去作出审判。

诚信党彭亨州主席韩沙（右起）、行动党元老林吉祥和末沙布与退伍军人合照。（图：星洲日报）

（彭亨．立卑9日讯）国防部长莫哈末沙布重申，他将儿子涉及吸毒事件交给法治去作出审判。

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他说：“交给法律，我没有补充，就像我日前的声明。”

末沙布今午在双溪哥央与金马仑国会议席补选希望联盟竞选机关人员和退伍军人会面后，在新闻发布会上说：“和其他的孩子没有不同，他没有特权。”

末沙布的儿子阿末赛夫5日凌晨在一家夜店，疑因吸食大麻、尿检报告呈阳性而被警方扣留。

他强调，今天的部长不会庇护犯事的孩子，（孩子）触犯法律就交由法律去审判。

谈及金马仑国会议席补选，末沙布说，金马仑有28%马来选民，几乎相同人数的华人和15%的印裔，然而原住民选民有23%。

他说，华印裔多在外地工作，因此留在选区的只有马来人和原住民。

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基本上原住民的票都是朝向国阵，部份马来选民也是国阵中坚支持者。

他说，可以预见的是，国阵在补选中将会大事玩弄宗教和种族情绪，因此希望联盟竞选人员必须全力以赴争取马来和原住民票，同时确保华印选民的高投票率。