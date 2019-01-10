跟随联邦脚步‧沙巴餐馆下月起也禁烟 沙巴州卫生及人民和谐部长拿督黄天发宣布，沙巴跟随联邦脚步，于2月1日起在所有食肆落实禁烟令，并给予5个月的“宽限期”，在这期间只采取教育性的执法行动，直到6月杪，7月1日起正式执法。

黄天发（左）展示禁烟标志，宣布沙巴于2月1日起在所有食肆落实禁烟令。中为沙卫生局总监克丽斯汀娜。（图：星洲日报）

（沙巴‧亚庇8日讯）沙巴州卫生及人民和谐部长拿督黄天发宣布，沙巴跟随联邦脚步，于2月1日起在所有食肆落实禁烟令，并给予5个月的“宽限期”，在这期间只采取教育性的执法行动，直到6月杪，7月1日起正式执法。

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他说，州内阁今日会议同意跟随联邦落实禁烟令，并促请相关部门及食肆业者，在2月1日以前，做好禁烟的准备。

给予5个月“宽限期”

他敦促州卫生部，亚庇市政厅及州地方政府与房屋部，保持通力合作，在2月至6月的“宽限期”采取教育性执法行动；7月1日起正式执法，在禁烟区吸烟者将被罚款不超过1万令吉或坐牢不超过两年；食肆业者不依照当局规定行事，也将面对罚款不超过3000令吉，或坐牢不超过6个月的惩罚。

“首长拿督斯里沙菲益同意落实禁烟令，并认为这是维持人民健康的举措。我们希望全民能配合这项新令。”

黄天发今日下午在其部门召开新闻发布会时说，禁烟也包括内陆区人民普遍吸食的“手卷烟草”。

游客需遵守法律

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他强调，政府实施禁烟并非要“抓人”，人民应以“正面”和“教育”来看待这项有利人民健康的举措。

被问及副首长兼旅游，文化及环境部长拿督刘静芝反对禁烟，因该举措将影响游客对沙巴的印象，黄天发对此作出回应时，认为禁烟并不会对旅游业造成太多的影响。

他说，“入乡随俗”及尊重他国国情和法律是游客自知和应尽的责任，游客不会因为沙巴食肆禁烟就不到访沙巴。

“就好像我们去新加坡，当地政府严厉执法抓垃圾虫，我们（游客）自然遵守，不会乱丢垃圾。我强调，政府落实禁烟令，是扩大禁烟范围，营造一个更健康舒适的环境。”

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联邦未正式通知禁烟

另外，黄天发解释州政府“较迟”才执行禁烟措施，原因是尽管联邦已在去年杪完成修正法案及敲定今年1月1日落实，但沙巴一直未收到联邦正式书面通知，直到1月7日来自联邦的官员作正式交接，其部门才得以采取正式行动。

他希望州与联邦日后能“沟通更加良好”，避免原定全国同步落实的举措出现“脚步不一”的情况。他也希望联邦在落实任何与全民有关的举措以前，可先征询沙巴意见。

无论如何，他强调，州政府原则上同意，凡在州内食肆，有空调设备与否，包括娱乐场所（无供应食物的酒吧除外），都必须禁烟，以此教育人民远离吸烟，维持健康生活。