上诉法院大逆转·贩毒鸳鸯逃死刑 一对情侣4年前贩运20.5公斤毒品的罪名成立被判死刑，惟他们今日在联邦法院逃过鬼门关，两人在闻判后，男友笑逐颜开，女友则是喜极而泣。

（布城9日讯）一对情侣4年前贩运20.5公斤毒品的罪名成立被判死刑，惟他们今日在联邦法院逃过鬼门关，两人在闻判后，男友笑逐颜开，女友则是喜极而泣。

广告

以上诉庭主席丹斯里阿末马洛为首的五司批准44岁的前私人司机佐尼所提出的上诉，宣判他的3项贩毒控状，皆获无罪释放。

阿末马洛指出，控方无法成功证明贩毒元素。

男被告无罪释放

“有鉴于此，对贩毒控状定罪并不安全，法庭宣判第一上诉人（佐尼）获无罪释放，死刑被撤销。”

佐尼没有聘请律师，自行陈词的他在被告栏闻判后，不禁笑逐颜开。

另4名法官是马来亚大法官丹斯里查哈拉，以及联邦法院法官丹斯里南利阿里、拿督阿里扎都，以及拿督罗哈娜。

广告

高庭在2016年8月26日裁决佐尼和现年33岁的女友诺拉育妮贩毒罪成，被判死刑，上诉庭在2017年10月5日维持这一判决。

女被告改坐牢20年

另外，职业是一名电商的诺拉育妮在得知自己不必上绞刑台后，喜极而泣。

不过，诺拉育妮并不是全身而退，五司将她的死刑，改判为坐牢20年。

广告

五司是在她的控状，经修改为拥有18.742公斤甲基安非他命，以及1.798公斤亚甲二氧甲基安非他命后，判如上述。

也是第二上诉人的诺拉育妮在闻判后，与出庭的家人相拥而泣，并跟其父亲说了一些话。

五司认为，控方只成功证明1952年危险毒品法令第12（2）条文下的拥毒控状，而非相同法令第39B（1）（a）条文下的贩毒罪。

高庭裁决，于2015年5月22日早上11时在吉隆坡文良港PV20公寓贩运702.5克、18.052公斤和1.79公斤，总重20.5445公斤毒品的佐尼和诺拉育妮罪成，被判死刑。

不满上述判决的两人向上诉庭提出上诉，惟上诉庭驳回两人的上诉，维持原判。

佐尼和诺拉育妮随后上诉至联邦法院，这也是他们最后的上诉机会。

诺拉育妮的律师是拿督维尼斯古马和丹尼尔安马莱，控方代表是曼凯副检察司。