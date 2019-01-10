“选合适人选不注重党意”‧国阵今宣布候选人 他强调，这次的补选很重要，因为是作为评估国阵和其本身的领导是否仍获得选民支持的指标。

莫哈末哈山表示周四（10日）才会公布金马仑补选的国阵候选人。左起巫统副主席马哈基尔卡立及依斯迈沙比里。（图：星洲日报）

（吉隆坡9日讯）巫统代主席拿督斯里莫哈末哈山说，金马仑国会议席补选国阵候选人的选择相较以前注重党意，如今更倾向选择合适的人选。

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他强调，这次的补选很重要，因为是作为评估国阵和其本身的领导是否仍获得选民支持的指标。

他说，所以国阵必须推出真正有权威的候选人来捍卫这个国会议席。

他今晚主持今年首次巫统最高理事会议，但并没有宣布金马仑国会议席补选国阵候选人人选。

他仅表示，明早11时会在斯里太平洋酒店召开新闻发布会宣布候选人事宜。

他补充，国阵最高理事会议已经完成讨论金马伦补选候选人事宜，而他今日是带上巫统讨论。

莫哈末哈山主持这项历时约2小时半的会议后，也宣布巫统支部大会及区部大会召开的日期，分别是从2月15日至4月30日及6月15日至7月30日。

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他说，至于2019年巫统代表大会则会在10月或11月召开。

他表示，本月15日将完成漂白党员的程序，即把已不再与巫统一起、失去联络或过世的党员从名单剔除。