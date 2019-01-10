宋明家·2019年的CRISPR新希望 科普杂志《ScienceNews》预测CRISPR研究将在2019年延续它的魅力，会是今年火热科研议题之一。

2018年过去了，生物科研界过去整年一直都很火红的关键词，肯定是CRISPR（Clustered RegularlyInterspaced Short PalindromicRepeats），中文名称也很拗口，叫“规律成簇的间隔短回文重复”。

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学术期刊《自然》把因CRISPR基因编辑婴儿事件闹得沸沸扬扬的贺建奎，列为“2018《自然》年度十大科学人物”，但同时用了贬低他的字眼：“基因编辑流氓”（CRISPR rogue）！

《环球科学》（中国版的著名科普杂志《ScientificAmerican》）也把编辑基因婴儿事件列为2018年十大科学头号新闻。

早在2018年1月，学术期刊《科学》已经预测2018年其中一个最受瞩目的研究，将会是CRISPR。

科普杂志《ScienceNews》预测CRISPR研究将在2019年延续它的魅力，会是今年火热科研议题之一。

过去几年里，CRISPR基因编辑技术的种种新研究进展和新发现，一直都为生物医学界带来前进新动力，为疾病治疗和药物研发带来新希望。

这包括众多民众关心的癌症治疗。

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法国和中国科学家的临床试验，发现利用CRISPR-Cas9技术，更改免疫细胞（T细胞）的DNA，可以让T细胞更有效杀死癌细胞。这种治疗癌症的方法，被称为CAR-T疗法（Chimeric AntigenReceptor），是一种T细胞疗法（继手术、化疗、放疗和靶向疗法之后的第五大疗法）；其程序是先从病人身上抽出免疫T细胞，用基因工程改造T细胞，令T细胞具有杀死该肿瘤细胞的嵌合抗体，在实验室中大量培养CAR-T细胞后，再输回病人体内（注：2017年8月，美国FDA批准CAR-T疗法上市）。

同样的CRISPR-C a s9方法，也被用来治疗裘馨氏肌肉失养症（Duchenne Muscular Dystrophy，简称DMD，一种肌肉萎缩症）。2018年1月，美国University of TexasSouthwestern Medical Center研究团队使用CRISPR-Cas9基因编辑法，修正病人体内导致DMD病症的基因变异，成功让高达60%病人恢复肌肉功能（引2018年1月该团队发表在《Science Advances》期刊的文章）。

2018年7月，The Children'sHospital of Philadelphia的科学家利用CRISPR筛选方法，鉴定一种能调控血红蛋白（hemoglobin；在细胞内运输氧气的蛋白质）生产、被称为heme-regulated inhibitor（H R I）的蛋白质（引2018年7月刊载于《科学》期刊的论文）。找到了这个H R I蛋白，科学家将有机会研发新的药物，用以治疗贫血症（学名‘镰刀形红细胞贫血症’Sickle Cell Anemia）。目前这种常见贫血疾病还没有药物可治愈。

CRISPR基因编辑为许多疾病治疗带来新的“前进动力”，但它同时也带来新的医学伦理议题，带来了许多人类和科学家必须迫切反思的问题，尤其是“前进方向“经过复制猴子（中中和华华）和基因编辑婴儿（露露和娜娜）这两个震撼世人的研究进程，目前科学家亟待需要的，不是技术上的更上一层楼，而是反思到底人类（或更贴切的说，是科学家）到底是应该往什么方向走。

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CRISPR技术“能够”做到的，未必一定是“必须”做的，而是必须考量和遵守基本的生物准则。

目前科学界对这“方向”，其实还不是很清楚，各方看法莫衷一是。但具体而言，学界必须抓紧一些不可逾越的底线；比如，只能够允许基因编辑用在治疗危害性命的疾病，不得允许基因编辑用在IQ、体格、美貌、性别选择等非疾病治疗目的；保护基因编辑测试结果，不得允许雇主、政府、保险公司、学校等机构使用病患的这些数据；什么是“允许”或“不允许”的守则，都必须是来自各个领域的专才坐下来讨论的结果，这包括宗教、教育、环境、社会科学、文化等领域──虽然科学家时常不以为然的、认为这些讨论是浪费时间的。

在CRISPR这议题上，科学家无可避免的拥有义务，去制定更详细的医学法规和行为守则，并通过立法，来确保未来的科学家不会偏向破坏人类社会的路向，带来灾难性结果。