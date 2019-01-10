王丽萍·不公滋养贫穷 政府政策以种族分类，人民也发展出自己圈内救自己的模式，包括华人的统考、华团、各籍贯公会等的模式被巩固，整个社会散发着自顾自的氛围，反而助长贫富悬殊。

首相马哈迪谈承认统考课题扯上马来人问题并不是新鲜课题，在国阵政府时代已有前车之鉴，如今马哈迪让两个课题的冲突升级，不只统考的大选承诺短期内实现无望，种族课题也继续成为政治手段。

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马哈迪说马来人面对的问题比统考更大；马来人落后、贫穷，所以要先解决国家财富分配差距的问题，要把马来人、沙巴和砂拉越土著的经济地位提升到和其他种族一样，那不容易也需要时间。他还说若长此下去，马来人有一天将会住进森林里。

承认统考与马来人面对的问题风马牛不相及，马哈迪痛斥马来人不争气、态度恶劣和怠惰，享有各种援助和特权却依然未能成子功，在经济竞争中输给华人的当儿，却忽视政府解决问题的方案可能反而制造更多问题。此外，马来人的成功例子已比比皆是，让人不禁质疑他口中的马来人的问题，是否还停留在上个世纪。

其实，不管是马来人、华人、印度人、沙砂土著等，比起种族财富分配不均，城乡与贫富悬殊更存在于所有群体中，继续以种族之间的竞争和比较来考量财富分配，只会带来更多更巩固的裙带关系，让既得利益者受惠，而非广大的人民，城乡与贫富差距反而持续被漠视而日益恶化。

注焦于种族之间财富的差距，或许能制造更多马来百万富翁，却无法达到根据人民而非种族的需要公平分配资源，甚至造成种族自顾自地互相竞争以获取更多财富，掉入不良的金权主义游戏之中。假以利用保护某族群，实则助长种族主义，分化人民的政党才有空间，从中满足私欲。

政府政策以种族分类，人民也发展出自己圈内救自己的模式，包括华人的统考、华团、各籍贯公会等的模式被巩固，整个社会散发着自顾自的氛围，反而助长贫富悬殊。

自2008年大选以来，越来越多新一代开始意识到城乡差距的严重性，甚至贫富差距才是目前最世界级的首要议题，而种族问题只是政府拿来障眼的手段。跳脱种族、跳脱华团等的组织和团体在近年来如雨后春笋般浮现，当人民试图打破语言隔阂、开启对话桥梁、尝试共存共荣，所谓的新政府真的要坚守旧路吗？