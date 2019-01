男子舔门铃三小时·屋主惊讶又好笑

(美国·加州10日讯)美国加利福尼亚州一名男子被发现舔舐别人家门铃三小时。

据KION-TV报道,加州萨利纳斯警察署目前正在寻找33岁的嫌疑人罗伯特丹尼尔阿罗约。

嫌疑人罗伯特舔舐东肯家的门铃时,被摄影机摄下。此外,嫌疑人还被拍摄到在东肯家庭院撒尿。

警方表示,嫌疑人亦在东肯家庭院取走一捆延长绳索,但该绳索隔日已在东肯邻居家寻获。

根据警方报告,一旦被发现,嫌疑人将面对轻微盗窃和潜行徘徊的指控。

屋主西尔维亚表示,她当日和丈夫戴夫出城,家中的监控系统传来嫌疑人在门口的通知。事发当时,他们孩子在家,却没发现屋外的动静。

事后,他们检查前门的监控记录,发现是一名男子正在舔舐他们家门铃,感到十分惊讶。

多亏监控系统服务,屋主联络警方后,迅速锁定了嫌疑人身分。

“事后想想,这真的有点可笑,因为他(指嫌疑人)并没有做什么其他的事。”

“家中要有安全保障是多么重要。”屋主表示。

#doorbelllicker We had just installed our Ring doorbell just less than a month ago. It paid off. Our home is the doorbell that was featured on #LivePD, 1/05/19 episode. So funny. It was great. Should I remove my sign (over perp’s right shoulder)? I’m embarrassed for his family. pic.twitter.com/JKnYFd6i3F