伦敦股市上涨0.66% 伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数9日报收于6906.63点，比前一交易日上涨45.03点，涨幅为0.66%。欧洲三大股指当天全线上涨。

（英国．伦敦10日讯）伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数9日报收于6906.63点，比前一交易日上涨45.03点，涨幅为0.66%。欧洲三大股指当天全线上涨。

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个股方面，当天伦敦股市成份股中资源类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：房地产商泰勒温佩公司股价上涨6.20%，电视运营商ITV股价上涨4.91%，跨国能源服务公司约翰．伍德集团股价上涨4.55%，软件公司Micro Focus International股价上涨4.39%，矿业公司安托法加斯塔股价上涨4.06%。

当天伦敦股市成份股中金融类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：苏格兰皇家银行集团股价下跌2.17%，沃达丰集团股价下跌1.80%，Hikma制药股价下跌1.75%，金融服务商哈格里夫斯-兰斯当股价下跌1.13%，博彩公司帕迪鲍尔必发公司股价下跌1.03%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于4813.58点，比前一交易日上涨40.31点，涨幅为0.84%；德国法兰克福股市DAX指数报收于10893.32点，比前一交易日上涨89.34点，涨幅为0.83%。（新华社）