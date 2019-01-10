丁杰隆·尊重“人”在规划中的存在 但当所有摊贩必须迁入吉隆坡市政局兴建的半山芭综合商业广场后，却面对顾客稀少及生意冷清的窘境。

在主流规划学上，我们一般会先决定土地的分区和用途，然后在有关土地上可以盖怎样的建筑，最后才决定有关建筑空间，可以充作哪些适当的人类活动。

广告

我们重视建筑形式，更甚于人的存在，这就是为什么“人”在规划内容中，常会成为被直接忽略的部份，因为规划者看不见人的存在，以及人与周遭环境的生活互动，是有可能发展出有异于规划或想象之外的结果。不幸的是，当前都市所面对的问题和瓶颈往往却是卡在这里。

因此，我们才会时常见到许多原本旨在提升生活品质的公共计划，最终演变成失败项目，或灾难性般难以收拾。最贴身例子就是巴刹或美食中心拆建。

马来西亚县市议会其实不缺透过物产管理来增加收入，除了巴刹和美食中心，还有社区礼堂和停车场等，但往往这一方面的管理却经常引人诟病，而遭到国家总稽查司报告点名。许多原本在闹市中门庭若市、存在悠久的非正式巴刹或美食中心，因为被迫需要迁移至改建后的建筑内，而变得门可罗雀，有者更因此演变成白象计划。

吉隆坡著名的燕美巴刹在未拆迁之前曾经是我经常光顾用餐的地点，也是让外国友人了解本土巴刹风情和露天美食摊的理想地点。但当所有摊贩必须迁入吉隆坡市政局兴建的半山芭综合商业广场后，却面对顾客稀少及生意冷清的窘境。

除了一般常见老毛病，如不通风、公共厕所肮脏、电梯无故失灵或排污管漏水，最大关键其实是吉隆坡市政局在规划及兴建有关广场过程中，缺乏咨询巴刹空间真正使用者——摊贩、买菜的乐龄人士、享用美食的上班族和年轻学生，他们想象中的巴刹空间应该是怎样，各楼层的规划和使用，不同类别档口的规划和摆设，停车场的需求，乐龄人士买菜后需在门口等待的候车站，乃至每月需要多少成本和租金收入以确保巴刹的永续经营，这些“使用经验”本应该要在规划阶段便纳入考量。

显然，新巴刹或所谓“综合商业广场”规划，看似并没有为当地人带来更好的生活品质改变。是官员们擅离职守、偷工减料，刻意让之变成失败计划吗？或许不是。因为体制内其实仍有许多官员对于任何公共规划，如公共住屋、巴士站乃至小尺度的社区沟渠提升工程，其实皆怀有善意或“为民众好”的心态去执行，只是很多时候被官僚主义和标准程序枷锁，而无法翻转思考，或因自身专业教条所伴随的过度自信，以致只能停留在主流规划方法。毕竟一个从上而下施行管理的公共体制并不是一个适合鼓励创新和冒险的地方。

广告

所以，如何翻转既有规划方法，逐步扩大地方民主政治的实践，使民众能有更多机会参与在规划之中，由下而上，重视使用者声音，让规划从生活出发，再决定建筑空间，乃是希盟县市议员的使命和挑战。哪怕只是争取多一场对外公共咨询或听证会，也必更胜于任由官员们在议会室里制造出怪兽般政策。